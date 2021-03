Emotiva ceremonia en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario tuvo desarrollo una ceremonia para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, un acto breve pero de especial significación.

El acto presidido por el intendente, Gonzalo Toselli, el presidente del Concejo Municipal, Horacio Bertoglio, acompañados por los integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal y la concejal Andrea Ochat, más un reducido grupo de público, ya que, en virtud de la pandemia en la que estamos inmersos, se hizo una transmisión en vivo a través de las redes sociales.

Todo fue iniciado con el izamiento del pabellón nacional tarea que llevaron a cabo Gonzalo Toselli y Horacio Bertoglio.

A continuación fue entonado el Himno Nacional Argentino, con la participación destacada de Claudia Garrini, directora del Coro Municipal,la voz de Eduardo Mondino y Emanuel Onisimchuk en a parte musical.

Se hizo un recordatorio de los tres jóvenes de esta ciudad que fueron víctimas del accionar de la dictadura militar Orlando Navarro, Fernando Abásolo y Hugo Gastaldo.

Tras un repaso de la historia de cada uno fue guardado un minuto de silencio.

Seguidamente Gonzalo Toselli y Horacio Bertoglio descubrieron una placa que fue restaurada- percudida por la acción del tiempo- y que volverá a ser colocada frente a la vivienda que habitó Navarro.

Todo finalizó con una canción interpretada por los artistas antes citados.

N. de la R:Si bien la ceremonia fue muy significativa y conmovió el recordar las tres jóvenes vidas cercenadas por la defensa de sus ideales, sería bueno que en estos actos también se recordase a quienes fueron víctimas del terrorismo.

Y estas palabras no son una defensa a los militares, que en 1976 iniciaron el período más nefasto de la historia nacional, pero sería oportuno recordar muchas vidas inocentes inmoladas desde fines de los '60 por acciones de grupos armados que no medían a quien o quienes atacaban- aunque nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro-. Aclaramos que no hay voluntad de criticar a la ceremonia sunchalense, esta misma situación se dio en todo el país.