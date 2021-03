Rotary reconoció a alumnos destacados

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - El rotary Club local difundió que , el pasado lunes, 22 de marzo en plazoleta Aldo Tessio, se llevó a cabo un nuevo acto de servicio de la institución de servicio; que consistió en el reconocimiento a alumnos de las escuelas primarias, secundarias, especiales y rurales, con la distinción Medalla al honor, por haberse destacado en la puesta en práctica de los valores de solidaridad, compañerismo y haber logrado buen promedio.

Socios rotarios, alumnos agasajados, familiares, docentes, y medios de prensa, dieron el marco para un sencillo pero no menos emotivo acto.

Tras las palabras de bienvenida de la presidente del Club, Adriana Giusti, los socios rotarios fueron haciendo entrega de las medallas a los alumnos presentes.

En el cierre la joven Julieta Benassi y alumno Francisco Ardenghi, expresaron sus emociones, previo a la foto final que dio cierre al acto, momento en el cual también una de las madres con clara emoción dedicó un sentido agradecimiento al club “por haber recibido una caricia al alma” en un claro gesto de emoción y orgullo a flor de piel.

En un mundo competitivo en donde no siempre se premia y premia el esfuerzo, el mérito y los valores, el club local desea poner en alto y hacer bien visible a estos jóvenes ejemplares y también reconocer a las familias e instituciones educativas como aliados en la educación y formación de buenas personas.





ALUMNOS RECONOCIDOS

E.E.M.P.I Nro. 3079 ICES Eric Bustamante.

Escuela Especial Nro. 2054 Alas para la vida Laureano Barsanti.

Escuela Nro. 1213 Comunidad Organizada Matías Bertero.

Escuela Nro. 379 Florentino Ameghino Francisco Ardenghi.

Escuela Nro. 6388 Juan V. B. Mitri Martina Culasso.

Escuela Nro. 1212 Pioneros de Rochdale Maicol Vicens.

Escuela Particular Incorporada Nro. 1043 San José Nicolas Villata.

Escuela Nro. 806 Gral. San Martín - Campo Ristorto Kevin Bach Mastandrea.

Escuela Rural Nro. 901 José de San Martín Valeria Bruno.

Escuela Nro. 626 Nicolás Avellaneda - Campo Ambroggio Tomás Valle.

Escuela de Enseñanza Media particular incorporada Nro. 8107 San José Julieta Benassi.

Escuela Nro. 6169 Manuel Nicolás Savio Ezequiel Martino.