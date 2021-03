Evidencias científicas para una mirada seria Locales 25 de marzo de 2021 Redacción Por La Sociedad Rural de Rafaela puso en marcha la Agenda de Científicos para brindar diversas miradas y opiniones respecto al tema fitosanitarios. Desde la entidad destacan el compromiso y la responsabilidad al encarar este tema que presenta distintas posturas.

La Sociedad Rural, hace algunos días, puso en marcha la Agenda de Científicos, que propone desarrollar diferentes charlas con científicos, técnicos y profesionales que puedan aportar conocimiento a la discusión sobre fitosanitarios.

Desde la entidad señalaron: “Con gran compromiso y responsabilidad presentamos, el viernes 19, la primera actividad de la “Agenda de Científicos, charlas con técnicos y expertos sobre fitosanitarios, destinada inicialmente a nuestros concejales, de la que fueron disertantes el Dr. Juan Pablo Borioni y el Ing. Agr. Carlos Senigagliesi. Los profesionales con enorme solvencia y claridad develaron algunas cuestiones que lamentablemente siguen en tela de juicio para quienes desoyen las pruebas del conocimiento científico y las trayectorias de investigación”.

La presidenta de la SRR, Norma Bessone, manifestó: “Rescato y quiero destacar precisiones salientes del Dr. Borioni que habló de los Principios Precautorio y de Progresividad “… en virtud de no haber incertidumbre en la aplicación de fitosanitarios, tanto en lo científico como en los efectos presentes o futuros está previsto en los sistemas con buenas prácticas, más la Ley de envases, la Ley de Residuos Peligrosos, La Ley de Fitosanitarios nacional, hacen a una normativa previsible sobre los residuos de fitosanitarios y su tratamiento si esto existiere. Por lo tanto, estos dos principios no le caben (a la Ley de Ambiente) porque son principios ambientales propios de circunstancias especiales en las que se prevé un daño que provoque una alteración del ambiente que genere complicaciones presentes o futuras que deban ser sujeto de reparación. A mi criterio eso no sucede con los fitosanitarios y es innecesario considerar al tema dentro de esa Ley”. Y añadió: “También en esta línea el Ing. Agr. Carlos Senigagliesi sostuvo “el 80 por ciento de nuestros fitosanitarios son seguros, de banda verde, son herbicidas” (…). Es por eso que recomienda, “hay que distinguir lo que es peligrosidad y riesgo, para evitar daños”.

Bessone subrayó que “hacemos un enorme esfuerzo por realizar aportes profesionales para una mirada seria sobre los fitosanitarios , por ello los invito a participar del Panel de Expertos “Salud Humana y Ambiente”, este viernes 26, a las 9, por nuestro canal de YouTube”.