Alto índice de recupero Locales 25 de marzo de 2021 Redacción Por El trabajo en la planta de recupero se mantiene activo y constante. Entre los meses de enero y febrero de este año se recuperaron y comercializaron alrededor de 700 toneladas de materiales.

La Municipalidad de Rafaela informó que en enero se recuperaron 382.546 kilos y en febrero 303.000 kilos de materiales recuperables (cartón, plástico, vidrio, papel, entre otros), llegando así a unas 700 toneladas de residuos recuperados.

Esta situación no sólo favorece a los trabajadores de las Cooperativas sino que demuestra un compromiso ciudadano en relación al cuidado del ambiente y la gestión integral de residuos. En este sentido, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, señaló "seguimos trabajando junto a todo el equipo, para mantener y potenciar progresivamente la separación y el recupero de materiales", y agregó: “el trabajo que realizan los ciudadanos, las empresas, las instituciones y las cooperativas es muy importante para que la productividad de la planta se mantenga, generando beneficios ambientales, económicos y sociales”. Recordemos que son más de 70 personas, entre integrantes de las tres Cooperativas de Recicladores Urbanos y personal municipal, las que reciben a diario los residuos de toda la ciudad para separarlos y disponerlos correctamente. Trabajando de manera coordinada con las demás áreas municipales involucradas en el proceso.



SEPARACION EN ORIGEN

La separación en origen es fundamental para continuar potenciando el recupero de materiales. Desde el estado local se recuerda a los ciudadanos que lunes y jueves de 20 a 21 horas se sacan los residuos recuperables, y que martes, miércoles, viernes y domingo de 20 a 21 horas se sacan los no recuperables o biodegradables. Los días sábados no deben disponerse residuos en la vía pública. Y cuando existen feriados es importante consultar el cronograma de recolección en www.rafaela.gob.ar.