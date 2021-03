Apoyo de Senn y Bonino Locales 25 de marzo de 2021 Redacción Por CREACION DE LA ESCUELA DE POLICIA

La creación de la Escuela de Policías en Rafaela ha generado desde los diferentes sectores buenas opiniones y respaldo, entendiendo que el tema de la seguridad debe dejar de lado mezquindades políticas y que la capacitación y generación de recursos humanos es indispensable para poder obtener resultados positivos. El concejal Juan Senn señaló al respecto que “claramente apoyamos desde nuestro bloque esta iniciativa, porque sería muy importante poder tener esas instalaciones, esa escuela, ese instituto aquí, y los números así lo demuestran. Hoy tenemos solamente dos personas de Rafaela que se han inscripto para ser policías el año pasado y creemos que teniendo la escuela en nuestra ciudad habría un sentido de pertenencia y la persona que se reciba luego se quedaría en Rafaela. Además es importante el conocimiento del medio, donde conoce las calles, conoce al vecino, sus problemáticas”. Y agregó: “Hoy no lo tenemos y la mayoría de los policías vienen del norte de la provincia, muy pocos son de la región, con lo cual se les dificulta conocer la realidad de la ciudad, si bien algunos se quedan, muchos otros viajan y además tenemos el sistema de 24 por 48, tienen que viajar a sus destinos para ver a su familias y eso no genera el arraigo que necesitamos. El proyecto de crear una Escuela de Policías viene a resolver un problema que precisamos solucionar lo antes posible”, explicó el edil justicialista.

Por su parte, Lalo Bonino, manifestó que “es una propuesta que ya hace muchos años se viene conversando desde diferentes instituciones de la ciudad, dada la relevancia que nosotros tenemos como centro educativo y dada la necesidad de poder incentivar a más personas a participar de esta fuerza. Nosotros como no solamente centro educativo sino como centro comercial o de influencia en muchas áreas creo que sería una muy buena iniciativa y tenemos diversas instituciones con las que ya se está conversando para poder acercar y desarrollar esta propuesta”. “Esto va a generar un impacto muy grande en lo que tiene que ver con la oferta educativa en nuestra ciudad, en lo que tiene que ver con los desarrollos en infraestructura, por eso insisto, es una propuesta que no solo tiene una vertiente en materia de seguridad, sino que creo que fomenta a Rafaela como un faro, un lugar que concentra actividades y que obviamente contribuye al crecimiento de la ciudad”.