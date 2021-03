La Memoria, ejercicio siempre presente

En la mañana de este miércoles se realizó el acto oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y Rafaela ratificó una vez más su compromiso por mantener siempre presente el ejercicio colectivo de la memoria.

La actividad tuvo lugar en la Plaza de la Memoria, ubicada en barrio Villa Podio, y estuvo encabezada por el intendente Luis Castellano. También participaron funcionarios locales, concejales, representantes de la Regional III de Educación, de las escuelas del sector, e integrantes del Espacio de la Memoria de Rafaela.

En medio de las columnas que se levantan en la Plaza, y que recuerdan a las víctimas del terrorismo de Estado en la ciudad, se homenajeó a cada una de ellas al grito de “¡Presente!”, haciendo especial referencia a Susana Beatriz Guadalupe Trossero y Miguel Angel Esborraz, quienes recientemente fueron incorporados al listado local y cuyas columnas en homenaje fueron emplazadas durante el último año.

Durante el acto, se presentaron las acciones realizadas durante las últimas semanas y de manera conjunta por el Centro Documental de la Memoria de Rafaela, que funciona en el Archivo Histórico Municipal, y el Espacio de la Memoria de Rafaela. Entre esas acciones, se hizo mención a la intervención artística instalada en el pasaje Carcabuey, con pañuelos blancos que evocan la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, y que podrá verse durante toda la semana.

Además, se realizó una entrega simbólica en el marco del proyecto “La memoria va a la escuela”, de la que participaron autoridades y docentes de la Escuela N° 428 “Luisa R. de Barreiro”. La iniciativa busca que cada una de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad donde se formaron las personas que fueron perseguidas y asesinadas durante la última dictadura cívico-militar, reciban un material alusivo a esas historias, y que las instituciones puedan contribuir con la información que se cuente de ellas. El material que se entrega a cada escuela está compuesto por una obra de arte que replica la forma de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, y una ficha impresa que resume la vida del ex alumno que compone la lista de víctimas del Terrorismo de Estado de la ciudad.

El acto también sirvió de marco para que Rafaela se sume a la campaña nacional “Plantamos memoria”, promovida a nivel nacional por Abuela de Plaza de Mayo. En nuestra ciudad, los Integrantes de la Comisión de Asociados del banco Credicoop, Filial Rafaela, adhirieron al proyecto y permitieron la incorporación de dos árboles a la Plaza de la Memoria. Jorge Muriel, Fabián Marengo y Carla Ruiz Pellegrini, en representación del banco Credicoop, descubrieron una placa alusiva.

Para cerrar el encuentro, y con la urgencia del clima inestable de la mañana, los músicos locales Sergio Grazzioli y Malena Bettello interpretaron dos temas vinculados a la fecha.



MEMORIA Y SOLIDARIDAD

En representación del Espacio de la Memoria de Rafaela, Graciela Ravellino, dio lectura al documento elaborado para la fecha, donde se hizo mención a lo que significa recordar el último golpe cívico militar. “Los crímenes sufridos no sólo dañaron a las víctimas directas y a sus familiares, sino que perjudicaron a toda la humanidad, por lo que los Estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos y no pueden quedar impunes. Por eso, hasta hoy continúan las denuncias y los juicios que permiten conocer Verdad, hacer Justicia y construir Memoria”, expresó. “Los pañuelos nos enseñan que no debemos ser indiferentes jamás. Esta etapa de la Patria necesita el apoyo de todo el pueblo para salir adelante”, agregó. “El mundo atraviesa tiempos difíciles. Por eso hoy estamos como cada 24 de marzo levantando la bandera de la solidaridad como herramienta colectiva. De eso se trata. De seguir el ejemplo de 30.000 luchas que tenemos presentes a cada paso de nuestra historia”, concluyó.