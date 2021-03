En agosto ya se podría transitar por la Variante Locales 25 de marzo de 2021 Redacción Por Sería a finales de agosto siempre y cuando las condiciones climáticas o sanitarias lo permitan. El ritmo de la obra marcha firme y hay decisión política para que esta obra estratégica pueda culminarse lo antes posible.

FOTO ARCHIVO FABIO SANCHEZ. Jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional.

La obra de la Autopista de la Ruta Nacional 34 es una de las más gestionadas y esperadas en Rafaela y la región, por la siniestralidad de dicha ruta, por la densidad de tránsito que por ella circula y por el tema de conectividad.

El 21 de diciembre del 2020, el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, por intermedio de Vialidad Nacional, había habilitado ocho kilómetros de la Autopista de Ruta Nacional N° 34. La circulación por la nueva calzada quedó abierta entre los kilómetros 195 y 203, lo que llevó a trece kilómetros el total de doble vía habilitados desde el cruce con RN 19 hacia el norte.

Durante 2018 y 2019 la obra estuvo con muy pocos avances por un cambio de proyecto no resuelto por la anterior gestión, más atrasos en los pagos de certificados. En su primera visita a la Ruta 34, el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se comprometió a poner en marcha la obra de la Autopista de RN 34 entre RN 19 y Rafaela, junto con el tramo completamente detenido en 2018 entre Ataliva y Sunchales.

Actualmente las tareas no cesaron y al ser consultado por las futuras habilitaciones, el Jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, señaló que “alrededor del 19 de abril vamos a estar habilitado hasta casi un kilómetro antes de lo que es el ingreso a Susana, no habilitamos más porque si no se hace muy complicado el ingreso a la localidad”.

Desde Vialidad Nacional indicaron que las habilitaciones que se van a dar tienen que ver con la habilitación al tránsito de la nueva calzada, en las mismas condiciones que se ha ido habilitando hasta el momento, es decir con obras en forma paralela, si bien no es intervenciones sobre la calzada habilitada en forma permanente, si hay trabajos en los puentes, en alcantarillas, en las inmediaciones de la zona de camino, con lo cual la velocidad a la que se habilita es una velocidad reducida a 80 kilómetros por hora, porque sigue siendo una zona de obra, pero en donde ya se facilita la transitabilidad.

Asimismo, la cuestión del intercambiador de Susana es muy compleja porque una parte del intercambiador, -si uno ve el puente-, está un poco desfasado, se cambia la traza actual de la ruta y la ruta actual queda dentro de parte del intercambiador, con lo cual se va a ejecutar también un desvío en esa zona para poder avanzar con las obras del intercambiador del acceso a Susana, que al mismo tiempo es la conexión de la ruta 67S. Todo eso se va a dar en forma paulatina para ir cumpliendo con los pasos y poder dar una habilitación general, tal como explicó Fabio Sánchez.

Variante Rafaela

Por otra parte, Sánchez se refirió a la Variante Rafaela e indicó que “creemos que para fin de agosto más o menos vamos a estar habilitando el ingreso hasta el inicio de la variante, ahí ya casi seguro que va a estar el puente listo del ingreso a Susana, esto siempre y cuando no se presente ningún factor externo que nos demore”.

En la variante se está trabajando en varios frentes, por un lado en el intercambiador que va a haber en la ruta 70, donde la ruta 70 va a pasar por encima de la nueva autopista. Por otro lado, se trabaja en los dos puentes de los ferrocarriles y en los empalmes, donde los tramos intermedios de calzadas están muy avanzados; faltar un corrimiento de servicios pero el trabajo es sostenido en ese sector.



CAMINOS PUBLICOS 5 Y 6

Acerca de los caminos públicos 5 y 6, desde Vialidad Nacional explicaron que están inscriptos en convenios que firmó Vialidad Nacional con el municipio de Rafaela que va a ser quien los va a ejecutar, con un proyecto que elaboró Vialidad en conjunto con la municipalidad, pero el comitente va a ser el Estado local, para de este modo darle más celeridad.