"Se confunde la autonomía municipal con Carta Orgánica" Locales 25 de marzo de 2021 Redacción Por El abogado rafaelino, especialista en Derecho Constitucional, Enrique Marchiaro, habló de lo que implica el concepto de autonomía municipal. Advirtió que “lo peor que puede pasar con este tema es que se discuta partidariamente y parece que empezó por este lado”.

FOTO ARCHIVO ENRIQUE MARCHIARO. Consideró que para avanzar en la autonomía se requiere modificar la Constitución.

En el Concejo Municipal de Rafaela se debatió recientemente en torno al alcance del proyecto de ley que impulsa el gobierno provincial sobre Autonomía Municipal y algunas cuestiones que tienen que ver con la reforma de la Constitución santafesina.

Para aclarar conceptualmente este tema, el abogado rafaelino, especialista en Derecho Constitucional, Enrique Marchiaro explicó: “La autonomía municipal existe en todo el país, pero generalmente se confunde la autonomía con la Carta Orgánica que es otra cosa, es el grado mayor de autonomía posible que es como una constitución local. La Nación dicta la Constitución Nacional, las provincias hacen lo propio con las constituciones provinciales y los municipios dictan sus cartas orgánicas. Esto en Santa Fe no se puede porque la Constitución no lo prevé y hay que modificar la Constitución”.

“La autonomía municipal es la capacidad que tiene el gobierno municipal sea de una ciudad o un pueblo, para gobernarse por sí mismo y dictar aquellas normas que tienen que ver con su cuestiones básicas. Por supuesto que los municipios y las comunas no son lo mismo, están regulados así en todo el país y se entiende que si bien tiene que tener un ámbito de actuación necesario para las actividades, por su menor escala, por su menor población, tiene algunas facultades menores. Ahora hay que aclarar, que el tema de las comunas de los dos años del mandato comunal, el problema del proyecto de ley que mandó el gobernador (Omar) Perotti a la Legislatura no es correcto, hay un error serio”, indicó el profesional del Derecho.

“La autonomía municipal en el mundo y en Argentina, muchos consideramos que no es una forma para que los municipios se aíslen más, es decir para que se corten solos o para que actúan solos, tampoco la autonomía puede ser un mecanismo para que la provincia los abandone, es decir, una vez que reconozca algunas competencias y distribuye algunos recursos en el mejor de los casos, se lave las manos como por ejemplo hizo la nación con respecto a las provincias en la década del 90; no es tampoco un tema que se agote en las cartas orgánicas, ni remotamente, ese es un nivel muy importante pero muchos consideramos que las cartas son un proceso al cual se llega luego de un largo trabajo. Tampoco es un tema solamente jurídico, en todo caso lo jurídico debe interactuar con los otros discursos sociales y lo jurídico tampoco tiene el monopolio de las definiciones. Finalmente y ya siendo más técnico, yo no creo en una idea de la autonomía cómo hablar de una especie de núcleo cerrado de las competencias municipales, que tiene que ver con una idea típica del siglo 19 o incluso del 20, de entender al municipio o que hay municipio cuando hay autosuficiencia”.

El Dr. Marchiaro, precisó que “es raro como cometió ese error el gobernador porque está muy bien asesorado, lo que pasa es que debe haber una cuestión muy política entre el gobernador y el Senado, el Senado y el gobernador. El mandato de dos años de los presidentes comunales lo fija la Constitución, aparte de la Ley Orgánica, por lo cual no se puede por una ley -más allá que estemos todos de acuerdo y nos parezca buenísimo-, modificar un mandato constitucional, eso es de manual. Sí se puede por ley trabajando en leyes, avanzar en muchos aspectos de la autonomía y que hoy no están tan claros, en medio ambiente, en seguridad, minoridad, pero todo eso implica un trabajo enorme de las distintas autoridades y de todos los partidos políticos”. “Lo peor que puede pasar con este tema es que se discuta partidariamente y parece que empezó por este lado, por eso está un poco rara la discusión”, manifestó Marchiaro.