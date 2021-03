Restricciones sí, confinamiento no Nacionales 25 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, señaló que si se detecta aumento de casos de coronavirus, el Gobierno va a "tomar medidas lo más temprano posible", pero no se va a "apuntar a un confinamiento" sino a la "disminución de la circulación de personas por franjas horarias".

No obstante, fuentes de la Casa Rosada luego aclararon que "hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento", aunque deslizaron que "en un escenario sanitario similar" al de principios de enero pasado, "no se descarta la aplicación de una medida de estas características".

"Una medida de restricción de circulación nocturna ya fue aplicada con éxito luego del pico de casos a fin de año por las fiestas y demostró ser efectiva ya que después los casos se estabilizaron y bajaron. En un escenario sanitario similar, no se descarta la aplicación de una medida de estas características, pero hoy no se está estudiando ninguna restricción para una franja horaria ni ningún tipo de confinamiento", aclararon las fuentes.