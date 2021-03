Distinciones por las "300 Indy" y la trayectoria de Jorge Ternengo

Se realizó ayer la sesión Extraordinaria convocada por el Concejo Municipal de esta ciudad, que tuvo la particularidad de entregar tres reconocimientos.

El primero a la destacada escritora Liana Frederich -ver página 9- y los otros dos, relacionados con la actividad mecánica, destinados al Club Atlético y al ex piloto Jorge Juan Ternengo.

En el caso de la institución local, se declararon "de interés municipal" los actos conmemorativos de los 50 años de la realización, en el autódromo local, de las "300 Indy", emblemática competencia disputada el 28 de febrero de 1971 con la participación de hombres y máquinas de Indianápolis.

El concejal Jorge Muriel fundamentó la iniciativa y recordó la importancia del evento, que proyectó el nombre de Rafaela al plano internacional, además de elogiar el trabajo de los hombres y mujeres que hicieron realidad aquel sueño, hace nada menos que medio siglo.

Sus pares, también destacaron el acontecimiento y pusieron de manifiesto la capacidad que históricamente distinguió a los rafaelinos al momento de llevar adelante un trabajo que es valorado de manera conmovedora a la distancia y motivó, en definitiva, esta merecida distinción, que entregaron en nombre del cuerpo legislativo su presidente Germán Bottero y Jorge Muriel.

Por la institución, agradecieron, en primer término, Adrián Sanmartino, en su carácter de titular de la subcomisión de automovilismo; y seguidamente, Silvio Fontanini, presidente del concejo directivo. Ambos, estuvieron acompañados, por Nicolás Ricotti, uno de los jóvenes referentes de la entidad en el deporte motor.

Vale la pena recordar que las "300 Indy" de Rafaela convocaron a los mejores pilotos de la Fórmula Championship (actual IndyCar), atraídos por una carrera que entregó puntaje para el campeonato fiscalizado por el United States Auto Club.

Organizar el evento, demandó una inversión significativa, que los dirigentes afrontaron con sus patrimonios, en una clara muestra del compromiso asumido en aquel momento por quienes tuvieron que superar múltiples dificultades para que la competencia se pueda realizar en una fecha que permanecerá grabada a fuego en la memoria colectiva de los rafaelinos.

A continuación, fue el turno de Jorge "Nene" Ternengo, protagonista en una de una campaña excepcional en el deporte motor, en un reconocimiento propuesto por el autor de este informe al Concejo Municipal.

Su actuación en el motociclismo se resume en más de trescientas victorias, antes de sumarse al automovilismo, donde logró trascender en la Mecánica Argentina Fórmula 1 a partir del triunfo logrado en Villa Carlos Paz al mando de un auto de la peña local A.R.A.

Después, adquirió mayor relevancia su participación en las cuatro ruedas al ser convocado por el rafaelino Oreste Berta para incorporarse al equipo oficial IKA -junto a Eduardo Copello y Héctor Gradassi- en el Turismo Carretera, donde se impuso en las Vueltas de Tres Arroyos y Bahía Blanca.

Sin embargo, sus mayores halagos los conseguiría en 1969, año en el que logró adjudicarse las "500 Millas Argentinas" y el campeonato nacional de F1 de esa temporada.

El "Nene" participó en varias categorías, incluso en el plano internacional, en representación de Rafaela, su ciudad de adopción, en la que se radicó siendo muy pequeño tras haber nacido en Cosquín.

Ternengo, acompañado por varios integrantes de su familia, se vio desbordado por la ansiedad y agradeció la distinción antes de recibirla, pero una vez que se concretó la entrega, por parte de Bottero y Muriel, lo hizo nuevamente.

Entre sus vivencias y anécdotas, rescató la que él considera la más importante a lo largo de su trayectoria, al señalar que "ganar en mi ciudad, con un auto de mi ciudad atendido por la Peña R.U.E.D.A., en el autódromo de mi ciudad y ante la gente de mi ciudad, fue un privilegio que no muchos pilotos disfrutaron a pesar de lograr muchas victorias y campeonatos".

También dijo que "aunque escriba algunas columnas para Diario Castellanos, haya editado un libro y tuve la oportunidad de conducir programas radiales, no me considero un periodista, pero reconozco que es algo que me gusta y trato de hacerlo de la mejor forma posible".