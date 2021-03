Johann Zarco quiere pelear el campeonato Deportes 24 de marzo de 2021 Redacción Por CON LA DUCATI DEL PRAMAC RACING

PRENSA MOTOGP JOHANN ZARCO. Mostró sus cartas en los Tests.

Ducati movió sus fichas en la pretemporada y por lo observado en los Tests, parece no haberse equivocado.

La casa italiana de Borgo Panigale mostró su habitual velocidad punta durante las jornadas de ensayos, pero además una sensible mejora en el chasis de sus Desmosedici GP.

En el caso específico del Pramac Racing, tras promover a Jack Miller y Francesco Bagnaia al equipo de fábrica, decidió cubrir sus vacantes con un experimentado y un juvenil, pero ambos con respetables credenciales, ya que fueron campeones.

El francés Johann Zarco (30 años), definitivamente afianzado en MotoGP, luego de sus dos títulos consecutivos en Moto2, está confiado en ser uno de los aspirantes a luchar por el campeonato.

"Mis expectativas y las del equipo son las mejores para esta temporada y sin duda se potenciaron durante los Tests, donde las máquinas alcanzaron una notable performance, que nos dejó conformes a todos", dijo Zarco.

El francés reconoció que "pasar del Esponsorama Racing al Pramac es un salto muy grande y voy a tratar de aprovecharlo con la excelente herramienta que tendré este año; la idea es pelear el campeonato".

Respecto del español Jorge Martín, un joven de 22 años y que se consagró en 2018 en Moto3, aseguró que "no me sorprendió su rápida adaptación a la categoría, porque viene de tener una buena temporada en Moto2 y soy consciente que tiene un potencial enorme".

Zarco se ilusiona porque va a disponer de "un material de vanguardia, a la altura del equipo oficial, por lo que en ese aspecto solo debo pensar en cómo poder extraerle el mejor rendimiento a la Ducati".