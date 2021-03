Valentino Rossi: ¿dos años más en MotoGP? Deportes 24 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

PRENSA MOTOGP VALENTINO ROSSI. Se sumó esta temporada al Petronas Yamaha SRT.

El próximo fin de semana, Valentino Rossi iniciará su vigésima sexta temporada en el Campeonato Mundial de Motociclismo, en el Circuito Internacional de Losail.

Luego de muchos años formando parte de las estructuras de fábrica, este año se sumó a un equipo satélite, el Petronas Yamaha SRT.

"El Monster Energy Yamaha MotoGP eligió a Viñales (Maverick) y a Quartararo (Fabio) y lo entiendo. Pero fui allí y les dije: ¿No me van a dejar tirado, no? No podían decirme que no y por eso estoy aquí con el equipo satélite", comentó el italiano.

Entrevistado por Massimo Calandri, para "La Repubblica", el nueve veces campeón del mundo habló sobre su futuro como piloto y mostró su lado más humano al explicar cómo fue su experiencia al contagiarse de Covid-19.

El de Tavullia también habló sobre la suerte de poder vacunarse en Qatar y de la emoción de competir en la categoría reina junto a pilotos formados en la VR46 Riders Academy, como Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) y Luca Marini (SKY VR46 Avintia Team).

"Es demasiado divertido. Es como jugar al fútbol sala con tus amigos un lunes por la noche, pero nosotros corremos los domingos" expresó Valentino.

Recientemente, el piloto italiano afirmó que esperaría unos meses para tomar una decisión acerca de su futuro, pero aun así, se mostró optimista y con la motivación suficiente para seguir compitiendo unos años más.

"Oficialmente por un año, pero mi objetivo es correr dos más. Dependerá de cómo vayan las cosas en este 2021: si me divierto, lucho por ganar o por el podio, si me mantengo en el Top 5, entonces seguiré", se entusiasmó.

Respecto al regreso de Marc Márquez (Repsol Honda Team), que se perderá al menos las dos primeras carreras del año, aseguró que la ausencia del catalán motivó un cambio de actitud entre los demás pilotos.

"En su ausencia, los demás chicos han crecido mucho. Y ya no le tienen miedo. ¡Solo podemos esperar algunas batallas imperdibles!", reconoció el italiano.

La hora de la verdad llegará el próximo domingo 28 de marzo con el Gran Premio Barwa de Qatar, pero antes de esto y tras disputarse el Test Oficial de pretemporada, el Gobierno de Qatar y Dorna Sports hicieron posible que todos los integrantes del paddock de MotoGP pudiesen vacunarse contra el Covid-19, admitiendo en ese sentido que "somos unos privilegiados por poder hacerlo".