Para llegar a los play offs Deportes 24 de marzo de 2021 Redacción Por LNB

FOTO LA LIGA CONTENIDOS CONDUCTOR. Augusto Alonso en el duelo con Atenas.

Nueva presentación de Libertad de Sunchales en el tramo decisivo de la etapa regular de la LNB. Ya con la tranquilidad de la permanencia asegurada, el objetivo del elenco dirigido por Sebastián Saborido es llegar al 12° puesto y por consiguiente a los play offs. Hoy, desde las 21.30 enfrentará a Comunicaciones de Mercedes, rival directo, en el Templo del Rock, en Buenos Aires.

El lunes, los Tigres dieron otro paso con el triunfo por 91-77 ante un Atenas ya condenado (salvo que se suprima el descenso, que es una posibilidad) a jugar por la permanencia. En un trámite que se rompió en el segundo cuarto, le terminó sacando 20 puntos a Atenas en ese pasaje, con un excelente desempeño del pibe Manuel Alonso, uno de los jugadores de muy buena aparición en los sunchalenses. El ceresino sumó 20 puntos, al igual que Martín Gómez.

Mirando hacia arriba y lo que debe escalar, el equipo sunchalense -hoy 13°- depende de sus propias posibilidades pero también puede verse beneficiado con lo que suceda con Comunicaciones, que hoy está 12° aunque con dos partidos más (15-20 para Libertad, y 16-21 para Comu). De allí la trascendencia del duelo de hoy, aunque también Peñarol de Mar del Plata tiene posibilidades por esa plaza.



ACTIVIDAD EN FORMATIVAS

Hoy habrá partidos por la Tira A de la segunda fecha del torneo de Formativas de la Asociación Rafaelina. Desde las 10.30 jugarán Quilmes vs. Unión (U15 y U19); Peñarol vs. Libertad (U15 y U19); Ben Hur vs. Atlético (U13, U19 y U15).

Sábado 27 completarán: 10.30 Independiente vs. 9 de Julio (U13, U19 y U15). A las 12.30 jugarán en premini y mini.

También se abrirá el Femenino con el primer Grand Prix U15, en Libertad. A las 10 jugarán el local y Ben Hur; a las 13 Ben Hur con Ataliva y a las 16 Libertad y Ataliva.