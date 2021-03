El "9" no tendrá a Ortega Deportes 24 de marzo de 2021 Redacción Por LIGA RAFAELINA

9 de Julio había anunciado en la semana previa al comienzo del torneo de la Liga Rafaelina la llegada del defensor Francisco Ortega, pero finalmente ayer se conoció que el futbolista seguirá su carrera en Centroamérica. El ex jugador de Atlético Rafaela y Central Norte de Salta será compañero de Santiago Paz en República Dominicana.



ADELANTOS DE LA SEGUNDA

La segunda fecha del torneo liguista comenzará este jueves. Bochófilo Bochazo y Florida de Clucellas se enfrentarán dicho día desde las 20 hs. Reserva y 21:30 en primera. El otro encuentro adelantado fue anunciado para el viernes en Ramona, entre el local Deportivo y Libertad de Sunchales, en los mismos horarios.

Anoche en la reunión que el Consejo Directivo liguista realizó en el Club Ben Hur, se aclaró que en caso de suspensión el partido del jueves pasará al viernes. De no poder jugar los partidos el viernes, se programarán al domingo.

También quedaron estipulados los adelantos de la tercera fecha que serán los siguientes: jueves 1 de abril, 9 de Julio vs. Dep. Tacural y Atlético Rafaela vs. Peñarol.



UNA SUSPENSION EN INFERIORES

El club Dep. Tacural informó que chicos de la 8ª división de la institución se encuentran aislados por estar en contacto estrecho con una persona contagiada de covid, por lo tanto solicitó modificación del partido del próximo sábado. El delegado agregó que están a la espera de los resultados de otro hisopado, de una persona que habría tenido contacto con chicos de 9ª división.

Puesto el tema a consideración y de acuerdo a lo que se había reglamentado -teniendo en cuenta que sólo tienen que jugar 3 divisiones-, se determinó suspender el encuentro de inferiores entre Dep. Tacural y Moreno de Lehmann.



VOLVERA EL SENIOR

Se reunieron los delegados de los clubes interesados en el fútbol senior. El torneo comenzará el primer sábado de mayo. Hay tiempo hasta el 13 de abril para inscribirse. Se informó que se presentará el proyecto sobre el senior de la Copa Centenario.