Pedido para incluir a bomberos y personal de empresas fúnebres en grupos prioritarios para la vacunación

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Mañana, jueves 25, desde las 9 volverá a sesionar el Concejo Municipal de esta ciudad. El correspondiente Orden del Día indica el tratamiento de los siguientes temas



Respuesta del Departamento Ejecutivo Municipal a Minutas de Comunicación





* Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 876/2021 (Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a remitir copia del Convenio de Colaboración suscripto con un grupo de vecinos frentistas de un tramo del camino que pasa frente al Establecimiento “Don Elder”, en el cual se estarían realizando trabajos de mejoramiento e incorporación de material pétreo. También se solicita se informe sobre aspectos técnicos y presupuestarios de la obra; y cómo se distribuirán los gastos que insuma la misma).



* Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 874/2021 (Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, y con relación al Anillo Digital, proceda a indicar en un plano de la ciudad las intervenciones ya efectuadas o a efectuaren los accesos al ejido urbano, que no tengan colocadas o previsto colocar cámaras lectoras de patente).



*Remite respuesta a Minuta de Comunicación Nº 875/2021 (Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal proceda a remitir información detallada y documentada referida a la construcción de la Nueva Comisaría que se construirá en la ciudad, a saber: Plano de la obra a construirse, sistema de contratación para la construcción, monto total estimado de la obra, y quién afrontará los gastos de la misma).



Despachos de Comisión para la aprobación de proyectos



Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Llama a Licitación Pública para la ejecución del proyecto "Obras de infraestructura-Parque Habitacional Sunchales".



Ordenanza presentado por Leandro Lamberti con la adhesión de Andrea Ochat. Crea la unidad especializada en violencia de género en el ámbito de la Guardia Urbana Sunchalense.





Resolución presentado por María José Ferrero. Denomina con el nombre de Mirta Rodríguez a la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.

Ordenanza remitido por María José Ferrero. Crea el Programa Testimonios de Malvinas.





Proyectos presentados





Ordenanza presentado por María José Ferrero. Adhiere la Municipalidad de Sunchales a la Ley Provincial Nº 13935.

Ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Prorroga la vigencia de la Ordenanza Nº 2822 hasta el 31 de mayo.



Minuta de Comunicación elevado por María José Ferrero y Andrea Ochat con la adhesión de Leandro Lamberti, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Poder Ejecutivo incluir dentro de los grupos prioritarios de vacunación contra COVID-19 a bomberos voluntarios y personal de empresas fúnebres.



Declaración presentado por María José Ferrero y Andrea Ochat con la adhesión de Leandro Lamberti, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Declara de Interés Deportivo la participación y logros de Esteban Daga, Uriel Rodríguez y José Danna en el Campeonato Sudamericano de Pádel.



Minuta de Comunicación elevado por María José Ferrero y Andrea Ochat con la adhesión de Leandro Lamberti, Oscar Trinchieri, María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Poder Ejecutivo Nacional constate y controle el cumplimiento, por parte de la contratista, de la señalización vial en la obra de reconstrucción de la RN Nº 34.



Minuta de Comunicación elaborado por Oscar Trinchieri con la adhesión de María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Departamento Ejecutivo remita el proyecto de Ordenanza que establezca los bloqueos previstos a los ingresos de la ciudad.



Minuta de Comunicación remitido por Oscar Trinchieri con la adhesión de María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.Requiere del Departamento Ejecutivo información referida a la construcción de la nueva Comisaría.



Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Aprueba el Plan de Mejoras y Desarrollo en materia de cloacas para el año 2021.



Minuta de Comunicación remitido por María José Ferrero.Solicita al Departamento Ejecutivo eleve un informe de la maquinaria destinadas en forma temporal o permanente para el mantenimiento de caminos rurales.







Notas oficiales y comunicaciones particulares







Nota Oficial del Departamento Ejecutivo Municipal. Remite noveno informe parcial previsto por Ordenanza Nº 2822.





Nota Institucional elevada por La Viaraza Colectiva y mujeres unidas en asamblea. Presentan petitorio en el marco de la conmemoración del 8 de Marzo "Día Internacional de la Mujer Trabajadora".



Nota Particular enviada por Asociación Mutual Personal SanCor.Proponen sugerencias en respuesta a las observaciones del informe de factibilidad del Proyecto Supermercado AMPS/LaCoope.



Nota Particular emitida por María Laura Sánchez. Manifiesta su preocupación por el tránsito a partir de la repavimentación de calle Lainez.



Nota Particular enviada por Vecinas y vecinos del sector sur del Barrio Moreno. Solicitan reunión con el Intendente Municipal en relación a la construcción de una red de desagües cloacales que contenga a su sector.



Nota Particular remitida por Vecinas y vecinos Barrio SanCor. Denuncian la problemática que genera una vivienda que se encuentra en estado de abandono.



Nota Particular enviada por Héctor Solaro. Solicita se la imponga el nombre de "Antonio Guillermo Solaro" a la rotonda central del denominado Loteo Solaro.