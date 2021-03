Almodóvar comenzó el rodaje de "Madres paralelas"

BUENOS AIRES, 24 ( Télam). - El cineasta español Pedro Almodóvar comenzó el rodaje de su nuevo filme, "Madres paralelas", protagonizado por Penélope Cruz.

Tras varias semanas de ensayo, el lunes se filmaron la primeras imágenes, tal como anunció con alegría y a través de su Twitter Agustín Almodóvar, hermano del realizador y productor de sus cintas.

En la primera foto tomada en el set, posada, aparece el director con dos de sus protagonistas: Israel Elejalde y una de sus actrices fetiche, Penélope Cruz.

En resumen, parte la filmación de un nuevo drama que abordará, una vez más, el universo femenino a través de una historia ambientada en Madrid actual, en la que tres mujeres dan a luz el mismo día, informó la agencia de noticias ANSA.

Además de Penélope Cruz, son protagonistas Aitana Sánchez Gijón y Milena Smit, y un elenco anunciado hace un mes que se completa con Rossy de Palma y Julieta Serrano.

"Con 'Madres Paralelas' regreso al universo femenino, a la maternidad, a la familia. Hablo de la importancia de los antepasados y los descendientes. De la inevitable presencia del recuerdo", explicó Almodóvar en diálogo con la prensa.

"Hay muchas mamás en mi filmografía. Las que forman parte de esta historia son muy diferentes. Como narrador, sin embargo, ahora mismo estoy interesado en las madres imperfectas, son las que más me inspiran ", agregó.

El cineasta, que escribió esta historia durante los tres meses en aislamiento debido a la situación sanitaria en España por la pandemia, sostuvo que "'Madres paralelas' será un drama intenso".

Finalmente, si no se desmintiera lo dicho por Agustín Almodóvar hace un mes, la película no se distribuirá online: "Somos de la vieja escuela y estamos planeando el estreno de la próxima película de Pedro en circuito de cine, a pesar de las diversas ofertas de plataformas de transmisión que nos pidieron que hiciéramos para ellas contenido original".