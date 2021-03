"De 6.900.000 jubilados, sólo 30.000 pagarán Ganancias”

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Unos 130.000 jubilados que perciben sus haberes por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y otros 70.000 que cobran de cajas provinciales dejarán de pagar el impuesto a las Ganancias a partir de los cambios que se impulsan en la Cámara de Diputados.

Estas precisiones fueron anunciadas por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, a través de publicaciones en sus redes sociales.

Massa dijo que la nueva ley de Ganancias, que eleva el piso a 150.000 pesos y hace que dejen de pagar el impuesto 93 de cada 100 trabajadores, es un "gran alivio fiscal también para el sector pasivo".

De los 10.000 millones de pesos de devolución de retenciones que habrá en abril, al menos 1.500 millones de pesos se destinarán a jubilaciones.

Con la modificación, 200.000 jubilados y jubiladas dejarán de pagar Ganancias, de los cuales 130.000 son de ANSeS y 70.000 corresponden a las cajas provinciales.

"Este nuevo piso llevará a que, del total de los 6,9 millones de jubilaciones y pensiones, sólo 30.000 (el 0,4%) continúen pagando Ganancias", dijo Massa.

Y agregó: "Esto es muy importante porque es dinero que se volcará al consumo interno, haciendo mover así la economía". El proyecto prevé elevar el piso de seis a ocho jubilaciones, esto equivale a 164.568 pesos.



FLEXIBILIZAN

REQUISITOS

Además, se flexibilizan los requisitos para acceder a esta deducción, evitando que por 1 peso de ingresos en una caja de ahorro o por un plazo fijo se pierda el beneficio.

El viernes pasado la Cámara de Diputados avanzó con el debate sobre el proyecto para subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, en una reunión por videoconferencia con representantes de la CGT, la CTA y el Frente Sindical de Hugo Moyano, que apoyaron unánimemente la iniciativa.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados llevaron a cabo la tercera jornada de debate sobre el proyecto impulsado por el oficialismo para elevar el mínimo no imponible a 150 mil pesos de sueldo bruto y eximir del tributo al aguinaldo.

Los referentes sindicales apoyaron unánimemente el proyecto, aunque pidieron a los diputados revisar algunos detalles, la escala de la alícuota, mientras que los representantes de sindicatos como los de la minería y la pesca, pidieron agregar exenciones para sus sectores.



CONSUMO

La ronda de exposiciones la abrió el co-secretario general de la CGT, Carlos Acuña, quien celebró la iniciativa como una herramienta para acompañar la reactivación económica a través del consumo.

"Si no hay consumo no se necesita producción; y si no hay producción, no tenemos puestos de trabajo y no hay posibilidades de inversión", sostuvo Acuña, al tiempo que destacó la exención del aguinaldo.

La reunión se recalentó minutos después, cuando tomó la palabra Mariano Sánchez, asesor impositivo del sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano, quien apuntó contra el gobierno del ex presidente Mauricio Macri y generó la reacción de los diputados de Juntos por el Cambio.

Tras destacar la "lucha histórica" de Camioneros en el tema Ganancias y considerar que el proyecto tiene "muchas aristas positivas", Sánchez apuntó contra el gobierno anterior y dijo que "ni habría que nombrarlo", al tiempo que señaló que "terminaron la gestión con 2.200.000 trabajadores en relación de dependencia tributando ganancias".

Los diputados opositores se quejaron porque la exposición de Sánchez, según dijeron, "no es la opinión de un dirigente sindical sino una opinión política", pero Sánchez ratificó sus críticas.