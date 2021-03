Actividades oficiales por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Locales 24 de marzo de 2021 Redacción Por El acto oficial tendrá lugar este miércoles a las 10, en la Plaza de la Memoria. Además, conjuntamente con el Espacio de la Memoria y el Centro de Documental de la Memoria se viene desarrollando el proyecto “La memoria va a las escuelas” y se montó una intervención artística en el Pasaje Carcabuey.

FOTO COMUNICACION SOCIAL HOMENAJE. El ingreso al Archivo Histórico Municipal recuerda a los 30.000 desaparecidos.

Este 24 de marzo se cumplen 45 años del último golpe militar en nuestro país. Desde la Municipalidad de Rafaela se programaron el acto oficial, además de acciones simbólicas y reivindicativas. Por este motivo, este miércoles a las 10, en la Plaza de la Memoria (Simonetta y Rubén Darío del barrio Villa Podio), se llevará a cabo el acto oficial por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

Con los protocolos vigentes, será un encuentro significativo donde se harán presentes autoridades, familiares de víctimas del terrorismo de Estado, el Espacio de la Memoria Rafaela, representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, y escuelas invitadas. En ese marco, se participará de la Campaña Nacional “Plantamos Memoria”, propuesta por Abuelas de Plaza de Mayo.

Por otro lado, en la jornada de este lunes se habilitó una intervención visual en Pasaje Carcabuey, sobre la fachada de ingreso al Archivo Histórico Municipal, donde funciona el Centro Documental de la Memoria, reivindicando a los 30 mil desaparecidos y desaparecidas y promoviendo la memoria como ejercicio necesario para todos los pueblos.



LA MEMORIA VA A LAS ESCUELAS

La Secretaría de Educación del municipio junto al Espacio de la Memoria de nuestra ciudad y el Centro Documental de la Memoria de Rafaela, se abocaron en los últimos días a cristalizar un proyecto titulado “La memoria va a las escuelas”. El mismo evoca a los rafaelinos y rafaelinas desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, en su rol de estudiantes, tanto primarios como secundarios.

A cada establecimiento se le entregó una caja/baúl armada especialmente para la ocasión por el Espacio de la Memoria Rafaela y el recientemente creado Centro Documental de la Memoria de Rafaela, que funciona en el Archivo Histórico Municipal. La misma tiene como finalidad guardar información y objetos o documentos referentes a los y las ex estudiantes víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por esa escuela.

La caja trae un contenido inicial que consta de una obra de arte que replica la forma del pañuelo blanco de Madres de Plaza de Mayo y fichas personales sobre las víctimas que pertenecieron a la institución y, a través de ésta, la posibilidad de ampliar la historia de cada uno y cada una, con los aportes que la escuela pueda hacer desde sus propios libros de actas u otra documentación.

De esta manera, se han visitado las siguientes escuelas y honrado las memorias de Primarias Nº 475 “Bernardino Rivadavia” (Raúl Leonel Brú, Rubén Luis Carignano, Reinaldo Hattemer, Carlos Alberto Morel, Raúl Tettamanti), Nº 478 “Villa Rosas”( Cecilia Marfortt de Trod) , Nº 6393 “Pablo Pizzurno” (Yolanda Ponti), Nº 482 “Manuel Belgrano” (José Rossi y Luis Anselmo Ricciardino), Nº 1247 “Centenario de Rafaela” (José Antonio Manfredi), Nº 1108 “San José” (Osvaldo Colombo y Ricardo Nicolini), Nº 1025 “Nuestra Señora de la Misericordia” (Yolanda Ponti y María Guadalupe Porporato); y las secundarias EESO Nº 204 “Domingo de Oro” (Analía Arriola y Raúl Leonel Brú), EESO N° 429 “Mario Vecchioli” (Reinaldo Hattemer y Carlos Alberto Morel), EESO Nº 428 “Luisa R. de Barreiro” (Rubén Luis Carignano, Conrado Ceretti, José Antonio Manfredi, José Rossi y Luis Anselmo Ricciardino), EETP N° 654 “Nicolás Avellaneda” (Cecilia Marfortt de Trod), EESOPI Nº 8140 “San José” (Osvaldo Colombo y Ricardo Nicolini), EESOPI Nº 8022 “Nuestra Señora de la Misericordia” (Yolanda Ponti y María Guadalupe Porporato).

Lina Medina, del Espacio de la Memoria Rafaela, brindó detalles sobre esta acción: “El objetivo que siempre tuvimos desde el Espacio de la Memoria Rafaela es trabajar con los jóvenes, a quienes le estamos entregando «la posta» de seguir trabajando en relación a la memoria. Y qué mejor que los alumnos que concurren a una escuela sepan que otros chicos o adolescentes como ellos, recorrieron las mismas aulas y tuvieron quizás los mismos sueños”.

“Este proyecto no solamente se llevó a cabo en la ciudad de Rafaela, sino también en Suardi, donde hizo su escuela primaria José Antonio Manfredi y Ramón Giraud; y a la ciudad de San Cristóbal donde hicieron escuela primaria o secundaria, cinco víctimas, entre ellas alguien bastante relacionada con Rafaela como fue Zulema Williner”; agregó.

También se llevó una caja a una escuela técnica de Moisés Ville, “en memoria de un compañero de apellido Ulmansky. En las tres localidades mencionadas hay un trabajo anterior realizado en torno a la memoria, como haber llevado en su momento la muestra “El amor espera”. En San Cristóbal, incluso, está la posibilidad de crear un Espacio de la Memoria como en Rafaela”; sostuvo Lina Medina.

En el mismo sentido, dijo que, en su momento, “se hizo una reunión en Santa Fe con distintos organismos de derechos humanos y se propuso que exista un Centro Documental de la Memoria en cada cabecera de departamento. La idea es que cada vez que alguien quiera recabar información sobre una víctima de esos años, no tenga que recurrir a archivos lejanos o a la capital provincial, sino que tenga esa información en su localidad”.