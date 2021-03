Servicios municipales por el feriado de este 24 del marzo Locales 24 de marzo de 2021 Redacción Por La Municipalidad de Rafaela organizó un cronograma especial de los servicios públicos con motivo del feriado del próximo miércoles 24 de marzo.

La Municipalidad de Rafaela comunica la modalidad con la que se prestarán los servicios públicos con motivo del feriado de este miércoles 24 de marzo, fecha en la que se conmemorará el “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”.

El servicio de recolección domiciliaria de residuos se retomará esta noche con los biodegradables y el jueves 25 con los recuperables. Además, la recolección de residuos de patios no se hará efectiva durante la jornada de hoy.

El Cementerio tendrá su ingreso habilitado. No obstante, la Administración permanecerá cerrada y se dispuso una guardia mínima en caso de sepelio.

Por otra parte, el transporte público circulará de manera normal, ingresando al Cementerio.

La línea 147 “Rafaela Responde” activará el contestador automático. Los operadores volverán a trabajar el jueves 25, de 7:00 a 19:00, para atender dudas o consultas así como también derivar los mensajes a las áreas correspondientes.

Asimismo, el miércoles 24 no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC); el Complejo Ambiental Rafaela abrirá de 7:00 a 12:00; y el “Eco Punto” abrirá normalmente, de 8:00 a 18:00. Por su parte, el “Punto Verde Móvil” y el “Quirófano Móvil” no funcionarán.

Vale recordar que Protección Vial y Comunitaria y Guardia Urbana Rafaelina (GUR) desarrollarán sus tareas de manera habitual ya que cuentan como servicios esenciales.

Finalmente, el edificio municipal y demás dependencias no atenderán al público.