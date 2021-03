Día de distinciones y emociones

Este martes, pasadas las 19, se realizó la sesión Extraordinaria, teniendo en cuenta que la Resolución 2496, establece que para los casos en los que el Concejo Municipal de Rafaela, resuelva otorgar las distinciones Rafaelino Distinguido y Personalidad Distinguida, las mismas se harán efectivas en sesión Extraordinaria, convocada a ese solo fin.

En este caso, en una emotiva sesión, se distinguió a la escritora Liana Friedrich por su trayectoria. Además, a las 300 Indy por los 50 años, donde estuvieron presentes en el recinto Silvio Fontanini, presidente del club Atlético, Adrián Sanmartino y Nicolás Ricotti de la subcomisión de automovilismo de la institución. Asimismo se reconoció a Jorge el “Nene” Ternengo por su labor destacada en el automovilismo durante tantos años (ver pág. 31).



UNA DEFENSORA

DE LA LITERATURA

Liana Friedrich al hablar de este reconocimiento manifestó: “Me siento muy honrada por esta distinción que no solamente me honra a mí sino a las letras en general, porque yo siempre fui una defensora de la literatura como instrumento para la paz en el mundo, es decir, como elemento no solamente terapéutico, sino socializador. Nosotros podemos utilizar la literatura como catarsis para tratar de resolver nuestros problemas, nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestros desvelos, escribiendo o también puede ser un instrumento socializador porque nos permite llegar al otro, ponernos en contacto con el lector, con las otras personas”, enfatizó.

La escritora realzó el rol de la comunicación y dijo “es sumamente importante entre los seres humanos y eso más que nada es lo que me llevó a mí a escribir y a obtener como nunca premios y publicar ya sean novelas, poesía, como en esta etapa de esta pandemia, porque esta etapa de pandemia resultó algo así como una conmoción del ser, para tratar de buscar para algunos la trascendencia en el más allá, por ejemplo en la búsqueda del Señor rey de la historia, o bien para tratar de hacer una introspección y encontrarnos de nuevo con nosotros mismos. La comunicación es fundamental y este siglo 21 significó un gran avance para la tecnología y sobre todo para los medios de comunicación, entonces al menos, una comunicación establecida a través de las redes, de un WhatsApp, de un correo electrónico, al menos fue importante y es para estar en contacto con los otros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, porque en soledad no se logra nada bueno. El ser humano es gregario, está hecho para vivir en comunidad”, manifestó muy emocionada.



DEDICATORIA

Liana Friedrich expresó su agradecimiento y dedicó esta distinción a “todos los escritores, a todos los lectores, a todos los que aman la literatura, no solo en Rafaela sino en general, a nivel global”.