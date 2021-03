Llegó un nuevo lote con 2.000 vacunas al Hospital de Rafaela Locales 24 de marzo de 2021 Redacción Por Las mismas serán destinadas a personas mayores de 70 y 80 años. El operativo se enmarca en el plan de vacunación contra el COVID-19 que coordinan Nación, Provincia y Municipalidad.

FOTO COPMUNICACION SOCIAL NUEVAS DOSIS. Se continúa reforzando la vacunación contra el COVID-19.

Ayer por la mañana, el Hospital “Doctor Jaime Ferré” de nuestra ciudad recibió 2 mil dosis de vacunas “Sputnik” primer componente, que serán destinadas a vacunar a adulto mayor, en el marco del plan de vacunación contra el COVID-19, implementado de manera coordinada por Nación, Provincia y Municipalidad. Asimismo llegaron 700 dosis para la región. Con la partida recientemente llegada se apunta a completar la inoculación a personas mayores de 80 años y continuar con mayores de 70 años.

“El objetivo es seguir con los adultos mayores y apenas lleguen los turnos seguiremos vacunando, considerando que el lunes habíamos terminados con el stock existente, con lo cual hoy nos viene bien para seguir reforzando la vacunación”, precisó el director del efector, Dr. Diego Lanzotti.

El director indicó que en Rafaela ya se han colocado más de 10.000 vacunas, más de 14.000 en la región y tenemos un grupo del personal de salud que llega a 2.600 y representa al primer grupo que ya tiene colocadas las dos dosis.

Lanzotti explicó que de la “Sputnick hay que tener en cuenta que debemos colocar las dos dosis y venimos cumpliendo con los términos de colocación, que es posterior a los 21 días de la primer dosis la segunda dosis. En el caso de las otras vacunas que colocamos que son Covishield y Sinopharma, son vacunas en las que se aconseja la colocación una después de los 21 días o no después de los 28 pero hasta las 12 semanas, que es la metodología que se está utilizando en todo el mundo, y que es tratar de utilizar primeras dosis en la mayor cantidad de gente y no apurarse tanto con la colocación de la segunda dado que está demostrado que la primer dosis a las 4 semanas ya otorga el 70% de inmunidad, que para la población general es un porcentaje alto. Esto significa que a medida que tengamos la oportunidad de colocar la segunda dosis lo iremos haciendo”.



VACUNACION DOCENTE

El director del hospital al ser consultado por el proceso de vacunación dirigido a docentes, señaló que “tenemos registro de que se anotaron el 85% de los docentes y la vacunación del nivel inicial, personal directivo primario y secundario, está casi terminada. Los otros niveles todavía no se han vacunado, pero el objetivo era ese, los docentes cumplieron con la adhesión y se están vacunando. En Rafaela no tuvimos mayores problemas con esto, ahora a los docentes les pedimos que esperen hasta que los volvamos a convocar para la segunda dosis”.

Acerca de la continuidad del plan de vacunación COVID, Lanzotti dijo que aún no está definido, pero que en principio seguiría con el sector de entre 18 y 59 años con factores de riesgo, pero aclaró que en realidad todavía no hay directivas respecto de este grupo, porque el grupo de mayores de 60 años es un grupo bastante grande en nuestra ciudad y todavía ese grupo no se ha terminado de vacunar.



"NADIE QUIERE REPETIR LO

QUE PASO EL AÑO PASADO"

El Dr. Lanzotti habló respecto a la actual situación epidemiológica que se está observando en la ciudad y que anticipa la posible llegada de la segunda ola: “Estamos viendo una duplicación de los internados desde hace 15 días, donde se duplicaron los pacientes en la internación en general, con predominio de los pacientes de terapia intensiva, y vemos que la gente consulta más tarde. Como lo quieras llamar, segunda ola o rebrote, como sea está presente”.

“El hospital ya dispuso que las terapias intensivas sean todas COVID dado que superamos el promedio de 10 pacientes internados, y como nosotros tenemos las terapias en distintos lugares, decidimos que una terapia que ya habíamos empezado desde enero a utilizar para internar pacientes no COVID, la volvimos a transformar en COVID porque con una sola no nos alcanza. Creo que estamos ante la presencia de un importante aumento del número de casos y por eso en este momento hay que acudir a la solidaridad de los ciudadanos para que vuelvan a intensificar los cuidados personales”, aseguró el director.

A su vez subrayó que “no se trata de restricciones, se trata del cuidado de cada uno, se trata del uso del barbijo, del lavado de manos, del distanciamiento social, para de ese modo poder seguir con las actividades, porque creo que es la única forma de que la sociedad pueda seguir adelante. Hay que tener conciencia y entender que el uso de barbijo no es para protección personal, uno usa el barbijo para proteger al resto y por más que estemos vacunados y los que no están vacunados, es importante mantenernos en alerta y no bajar la guardia, porque es el momento con el inicio del otoño en dónde podemos tener una gran cantidad de casos, y la verdad que nadie quiere repetir lo que pasó el año pasado”, finalizó.