Busatto: “El fenómeno de la seguridad hay que verlo en su gran complejidad” Locales 24 de marzo de 2021 Redacción Por El jefe del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe visitó Rafaela y habló de la salida de Marcelo Sain del gobierno, reconociendo, más allá de los exabruptos, la tarea del ex funcionario. Además, Busatto analizó el año electoral e hizo referencias al armado de listas de cara a ganar las elecciones intermedias.

FOTO LA OPINION LEANDRO BUSATTO. El diputado provincial durante su visita a la Redacción de LA OPINION.

El jefe del bloque de diputados provinciales del PJ, Leandro Busatto, estuvo ayer en Rafaela y Sunchales, donde se reunió con los "compañeros y compañeras" que forman parte de la Asamblea Popular y Unidad Ciudadana a la vez que aprovechó para mantener una ronda de diálogo con la prensa local. “Estamos recuperando la presencia en el territorio que no pudimos mantener por la pandemia y la crisis sanitaria. Ahora aprovechamos para recuperar el contacto presencial con nuestros compañeros, charlar sobre la situación coyuntural tanto a nivel nacional como a nivel provincial y naturalmente sin dejar de analizar el año electoral que para nosotros es muy importante en función claramente de las candidaturas locales como en el caso de Rafaela y también de las candidaturas nacionales donde pretendemos, en la medida que el peronismo lo permita, también ser parte de la armado nacional, que nos posibilite seguir teniendo volumen y ganar las elecciones intermedias”, señaló.

"En Rafaela queremos presentar listas, tenemos un espacio en crecimiento como lo es la Corriente Nacional de la Militancia, y la decisión está de competir en las elecciones de concejales porque hay compañeros y compañeras que están trabajando con mucho compromiso. La decisión es ser parte de las primeras en el peronismo, estamos convencidos que cuando más compañeros participen más se potencia la lista definitiva para las generales", sostuvo Busatto en su visita a LA OPINION.

Por otra parte, el diputado peronista ponderó el nivel de inversión en obra pública tanto del Gobierno provincial como de la Nación, en especial en esta región. "La velocidad con la que avanzan las obras de transformación de la ruta 34 en autopista, el nuevo acueducto, el gasoducto de la Región Centro y otros proyectos que generan inversión y empleo están a la vista, hay un fuerte compromiso del gobernador Omar Perotti y del presidente Alberto Fernández para dinamizar la obra pública", resaltó Busatto.

El legislador aprovechó para dialogar de varios temas de agenda y no dejó de opinar de la salida de Marcelo Sain del Ministerio de Seguridad: “El fenómeno de la seguridad hay que verlo en su gran complejidad y en una línea de tiempo. La provincia de Santa Fe, empezó con una situación muy crítica en materia seguridad desde hace una década, esa política se fue profundizando, hubo un desgobierno y una autonomización policial y el 11 de diciembre cuando nosotros asumimos teníamos por lejos en la última década los peores índices de seguridad de la Argentina. En ese marco el gobernador el 11 diciembre de 2019, dijo vengo a cortar con una línea de tiempo y con algún nivel de connivencia que hay entre algún sector del Estado y el delito, refiriéndose básicamente a lo que ha pasado muchas veces con una mirada, por lo menos para nosotros, demasiado laxa de la política y con funcionarios policiales que han sido parte los sistema de corrupción”.

“Yo creo que eso es lo que Marcelo Sain propuso y creo que lo hizo disruptivamente en término discursivo, pero con mucha contundencia en una propuesta legislativa en tres leyes que están en la Cámara de Diputados, y probablemente por una situación de una excesiva fricción con la oposición, lo mejor haya sido que en esta etapa podamos oxigenar el Ministerio y descomprimir una situación de mucha tensión política con la oposición. Él decidió dar un paso al costado, para nosotros es un tema que no nos preocupa en la medida que la política no se modifique. Lo que nos convoca a nosotros con el gobernador es resolver el problema de la seguridad, trazando una política que se pueda sostener en el tiempo, independientemente de los nombres propios”, aseguró Busatto.

Otro proyecto provincial en agenda de la Legislatura, a la espera de consensos, se vincula a la necesidad de ampliar la infraestructura del sistema de conectividad para brindar un servicio de internet de calidad, que contempla una obra para tender 4.000 kilómetros de fibra óptica. "Es clave que podamos avanzar con este proyecto. Vamos a insistir este año. Santa Fe es una de las provincias con las mejores economías del país, pero ocupa el puesto 11 en el ránking de conectividad. Debemos mejorar y debe ser política de Estado, se necesita para la educación, para el teletrabajo y para que las empresas hagan negocios y con eso generen empleo. Además la iniciativa no entra en colisión con el sector privado que trabaja en este sector de la economía sino que es complementario. Necesitamos que la oposición cambie y apoye este proyecto", explicó.



PROYECCION ELECTORAL

Acerca del año electoral, el Jefe del bloque de diputados del PJ, manifestó que “Tomamos una decisión que fue la de fijar el cronograma electoral dentro de los parámetros que fija la ley, pero estábamos a tiempo de revisar esa decisión en función claramente de la pandemia. Creo que todo lo que pase desde abril en adelante va a estar siempre sujeto a revisión una y otra vez por el comité de expertos en función claramente de la situación sanitaria que estemos viviendo. Ojalá que en un mes nos podamos seguir hablando como lo estamos haciendo, pero también sabemos que estamos viviendo una etapa complicada que si la segunda ola evidentemente llega con contundencia, probablemente tengamos que revisar algunas cuestiones”. Y agregó: “Nada de lo que haga el Estado tiene que poner en riesgo la vida de los ciudadanos y con esa premisa nos hemos conducido hasta aquí”.

En tanto y en términos políticos, el diputado dijo que “hay dos instancias parecidas pero distintas, donde la primera instancia que es la nacional, supone al peronismo compitiendo en un marco de unidad, de unidad en la diversidad que nos permita convivir, con una impronta que va estar vinculada a las decisiones que tome el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Omar Perotti, como tres actores importantes para la definición de la lista nacional. Después hay un escenario local donde nosotros como un espacio político, como Unidad Ciudadana queremos participar. La unidad tan mentada que el peronismo construye todos los días no significa uniformidad de candidatos, con lo cual para nosotros sostener la unidad del peronismo, también implica tener expresiones propias y lo que estamos haciendo es recorrer la provincia para que las compañeras y compañeros que se identifican con nuestro espacios político vayan pensando en armar listas de concejales, presidentes comunales”, destacó Busatto en Rafaela.