Organismos de derechos humanos conmemoran el Día de la Memoria

BUENOS AIRES, 24 (NA). - A 45 años del último golpe de Estado militar, los organismos de Derechos Humanos realizarán actos conmemorativos por el 24 de marzo, pero solamente las organizaciones de izquierda marcharán en la calle, desde el Congreso hasta Plaza de Mayo.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS y otros organismos de Derechos Humanos ya habían anticipado que, por segundo año consecutivo, no realizarían la tradicional marcha a Plaza de Mayo debido a la continuidad de la pandemia de coronavirus.

En el marco del Mes de la Memoria, ese grupo de organismos lanzó una iniciativa denominada "Plantemos Memoria", que convocó a la sociedad a plantar 30.000 árboles en homenaje a los detenidos desaparecidos por la última dictadura cívico-militar.

"En tiempos de incendios, deforestación y cambio climático, te invitamos a plantar vida como un acto de memoria y futuro.30.000 árboles y plantas en memoria de los 30.000 compañerxs detenidxs desaparecidxs", invita la campaña difundida en redes sociales.

La convocatoria propone plantar un árbol, plantín o semilla en homenaje a los desaparecidos, colocar un cartel alusivo, y luego registrar el hecho mediante fotos o videos, para publicarlos en las redes sociales usando los hashtags #PLANTAMOSMEMORIA, #45AÑOSDELGOLPEGENOCIDA y #SON30MIL.

Para darle mayor visibilidad al evento, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, grabó un video convocando a la ciudadanía a participar: "Sumate. Los pueblos que siembran memoria tienen porvenir".

EL Frente de Izquierda Unidad, integrado por el PTS, el Partido Obrero, el MST e Izquierda Socialista, difundió una declaración bajo el título "Nosotros Sí Marchamos" en la que manifestaron que se plegarán a la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

"En oposición a la defección de los organismos ligados al gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina de Kirchner y de la CGT y CTA, que han definido desmovilizar, hoy más que nunca rendimos homenaje a las y los 30 mil desaparecidos por la dictadura genocida y estamos de pie y en lucha contra todos los atropellos que sufren los trabajadores y sectores populares", señalaron.

También adhiere a la convocatoria el Nuevo MAS, cuya principal referente, Manuela Castañeira, explicó los motivos de la movilización pese a la emergencia sanitaria que desalienta concentraciones masivas de personas en el espacio público.

"No podemos regalarle la calle a la derecha ni dejar pasar que algunos de estos sectores pongan bolsas mortuorias con nombres de referentes de los derechos humanos", indicó.

"Creemos que los derechos democráticos se defienden en las calles. No compartimos que el Gobierno nacional llame a no movilizar por segundo año consecutivo. El gobierno plantea un escenario de normalidad para un sinfín de actividades en espacios cerrados, pero para la marcha del 24 de marzo que podemos realizarla de manera segura al aire libre, no", agregó.

Por su parte, la dirigente del MST Vilma Ripoll sostuvo que van a marchar "por los derechos humanos de ayer y de hoy". "Pobreza, ajuste, represión y gatillo fácil son moneda corriente en nuestra provincia y el país. Por eso este 24 vamos a marchar por los derechos humanos de ayer y de hoy. Exigimos la apertura de todos los archivos porque no queremos ningún genocida suelto, pero tampoco de la Triple A ni de cómplices civiles, eclesiásticos o de la burocracia sindical y por la memoria de los 30.000", enfatizó.