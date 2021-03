Alberto Fernández homenajeó a las "inmensas" Madres, Abuelas y familiares de desaparecidos

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Alberto Fernández llamó ayer a seguir haciendo "docencia" sobre los jóvenes que "tuvieron la suerte de nacer y crecer en democracia", ya que muchos no conocen ni entienden "lo que ha sido la violencia siniestra de la última dictadura militar". "Hace poco, jóvenes cometieron la locura de hacer una representación colgando bolsas mortuorias con nombre y apellido en la Casa de Gobierno. A veces me pregunto si no tendríamos que seguir haciendo docencia, porque hay jóvenes que no entienden lo que ha sido la violencia siniestra de aquella dictadura", remarcó el jefe de Estado.

En la entrega del premio Juana Azurduy a la lucha por la defensa de los derechos humanos, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el mandatario señaló: "Quiero aprovechar el encuentro de hoy para explicarle a los jóvenes que tuvieron la suerte de nacer y crecer en democracia, que hubo un tiempo de la Argentina donde la democracia no existía y donde hubo atropellos tremendos, donde se llevaron la vida de gente que pagó con su vida el sólo hecho de pensar".

Asimismo, el Presidente añadió que en esa época "había una campaña implacable en los medios hablando de que finalmente estaban persiguiendo terroristas y subversivos" pero "detrás de esa definición se cargaron la vida de miles de argentinos y argentinas", por lo que el país terminó "con decenas de miles de argentinos muertos, desaparecidos o exiliados".

"En esa sociedad apareció un grupo de Madres que empezó a preguntarles a los dictadores dónde estaban sus hijos. Hay que entender la gravedad de lo que nos pasó como sociedad. Vivimos una tragedia que tuvo un grupo de mujeres que se plantó con el amor que a un padre le impulsa su hijo o hija", señaló Alberto Fernández.

En ese sentido, el jefe de Estado remarcó que "las Madres son un modelo a seguir por cada argentino y cada argentina" y "son un modelo de conducta y un ejemplo de lucha", motivo por el cual "son reconocidas en el mundo entero".

"El 24 de marzo nos mostró a un grupo de mujeres impresionantes, capaces de hacer lo que la sociedad no hacía y con el coraje que la sociedad no tuvo. Gracias a Dios que existieron porque nos subieron la vara muy alta y nos hicieron ser una mejor sociedad. Me pone muy contento que (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) y yo les entreguemos este reconocimiento, que es de una sociedad que tiene memoria y que recuerda", concluyó el mandatario.

En el acto estuvieron presentes las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida; y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; así como también el secretario de Derechos Humanos y nieto recuperado, Horacio Pietragalla.

En tanto, de manera virtual siguieron la entrega del reconocimiento decenas de Madres y Abuelas que también fueron homenajeadas.

La distinción "Juana Azurduy" fue a mujeres que entregaron la mitad de su vida a la lucha para obtener justicia por los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por la dictadura cívico militar, de los que fueron víctimas sus hijos, hijas, nietas y nietos.