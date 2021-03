Productivo diálogo entre Guzmán y la jefa del FMI

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo ayer un encuentro en Washington con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para "avanzar con las negociaciones" por la deuda de unos U$S 44.000 millones. Así lo informó el Ministerio de Economía tras el encuentro, a través de un comunicado que contenía apenas un párrafo y fotos del encuentro.

"Muy productiva reunión con la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, en la que se profundizaron los apoyos a los principios económicos sobre los que se asientan los planes de nuestro Gobierno", escribió Guzmán en su cuenta de Twitter. Además, agregó: "Estamos trabajando para terminar de dar vuelta la página que ocuparon los endeudamientos insostenibles y las políticas fallidas del período 2015-2019, construyendo condiciones que fortalezcan la recuperación económica y aseguren una estabilidad duradera".

Más extenso fue el comentario de Georgieva, quien dijo: "Muy buena reunión con el ministro Guzmán para analizar la situación económica argentina y el camino a seguir. Nuestros equipos están trabajando juntos constructivamente para ayudar a fortalecer la estabilidad económica, proteger a los vulnerables y promover un crecimiento sustentable. Nuestro estrecho diálogo continuará".

El Palacio de Hacienda guardó hermetismo sobre el contenido del encuentro -duró dos horas- que se produce en medio de crecientes indicios de que la Argentina buscará postergar un acuerdo con el organismo hasta después de las elecciones legislativas de octubre próximo.

El encuentro se produjo luego de que Guzmán se reunió en la embajada argentina en Washington con los funcionarios del FMI que siguen las negociaciones del programa que busca reprogramar el préstamo otorgado por el organismo multilateral a la Argentina en 2018.

El titular del Palacio de Hacienda se encontró previamente con la vicedirectora para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el encargado del área argentina, Luis Cubeddu, quienes viajaron ya varias veces a Buenos Aires en misiones técnicas.

Guzmán pulió con ellos los detalles de la reunión clave con Georgieva, con quien Guzmán tiene muy buena relación.

El ministro arribó a Washington desde Nueva York, donde el viernes y el sábado buscó convencer a inversionistas y académicos sobre las ventajas de invertir en la Argentina.

En Wall Street son cada vez más los agentes de mercado que dan por hecho que el Gobierno buscará aplazar un acuerdo con el Fondo para después de las elecciones de octubre.

Coinciden en que hay escaso margen para hacer un ajuste en un año electoral, como pediría el Fondo Monetario.

La Argentina buscará cumplir con los vencimientos del FMI durante la última etapa del año, echando mano del aumento en unos U$S 3.500 millones de los derechos especiales de giro que se dispone a aprobar el organismo para los países emergentes.

También se buscaría postergar un pago que ronda los U$S 4.500 millones con el Club de París, previsto para mayo.

El Gobierno busca estirar el proceso apoyándose en las bondades de la cosecha de este año, más el aumento de las materias primas a nivel global, que aportaría dólares frescos.

Guzmán le llevó a Georgieva números positivos en materia de cuentas públicas y de recuperación de la recaudación, que brindarían más certezas sobre la posibilidad de que la Argentina cumpla con sus obligaciones. Existen dudas entre los observadores sobre si Georgieva le consultó a Guzmán sobre el alcance de la demanda ante la Justicia que el Gobierno anunció para investigar el otorgamiento de un megacrédito por parte del FMI a la administración de Mauricio Macri.