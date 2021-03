Libertad Lamarque, muy presente en Rafaela

El título es tan fantasioso como verdadero. ¿Quién se anima a desandar archivos perdidos para confirmarlo o desmentirlo? No es lo nuestro, pero sí tenemos la constancia de sus admiradores por estos pagos. Otro ídolo: Juan Sánchez Gorio y su presentador. Un invento de Alejandro Romay.

Por Edgardo Peretti

Nota III

Curioso paso en que se ha convertido este nuestro recorrido por el baúl de los recuerdos de la (ya) amiga Elisa Demaría desde donde hemos rescatado una serie de joyas históricas que marcan muchas cosas, la principal, el amor y la admiración que la radio viabilizaba entre los artistas y su público.

Del inmenso material disponible acudimos –por razones de espacio- a algunas muestras y le aseguramos que dejamos afuera miles. Y no se exagera.

Queda ante nuestra vista una fotografía en primer plano de Libertad Lamarque con una dedicatoria a Elisa, en tinta y letra cursiva, en cuyo dorso se identifica a la actriz, y se ruega acuse de recibo desde Radio Belgrano.

Conocida como “La novia de América” en el esplendor de su fama, Libertad Lamarque desarrolló una impresionante carrera en el canto y en el cine aunque el cenit de su gloria lo alcanzó en Méjico, donde se la conocía en su madurez como “La Señora” o “La Doña”.

Ligada por un incidente con Eva Perón, del cual hubo más versiones que certezas, había nacido en Rosario en 1908 y falleció en el DF mexicano en el año 2000. Su última actuación en nuestro país fue “La sonrisa de mamá”, junto a Palito Ortega en 1972 y se retiró de la actividad en 1978.

Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas depositadas en el país azteca, de acuerdo a sus indicaciones ya que decía que “Argentina fue mi tierra, pero Méjico es mi cielo”. Aquí solía tener muchos admiradores.

Juan Sánchez Gorio fue un músico nacido en España en 1920 (falleció en Buenos Aires en 1979) que se destacó como bandoneonista y director de orquesta siendo su mayor – y más potente- éxito el emblemático “Gitana rusa”.

El testimonio gráfico al que hemos accedió no es del músico, sino de su presentador oficial: Rafael Cerviño (La voz de la poesía porteña de LS10), quien también remitía su fotografía autografiada a … los admiradores de Juan Sánchez Gorio. Aquí nos queda el reverso del envío con la “Glosa del tango ‘Estás llorando’, autoría de Carlos Russo, Tango grabado en discos Columbia por Juan Sánchez Gorio”. Lo que se dice un precursor del marketing propio, medio siglo antes del Twiter!!!!

Hemos dejado para el final otra postal con artística foto de Aida Denis, promocionada como “La mujer argentina”, por su creador y mentor: Alejandro Romay, un especialista en eso de generar figuras. También de hundirlas en el olvido.

Quizás no muchos sepan que fue Romay quien decidió – impuso, en realidad- que la cantante Rosana Falasca se dedicara al tango. La chica de Humboldt (fallecida hace ya casi cuarenta años) se presentó como aspirante a cantante melódica, pero el Zar dijo “necesito una rubia que cante tangos”. Acertó.

Tributo a Elisa

Aun habiendo dedicado parte de mi actividad profesional a buscar retazos y saldos del pasado, no termino de imaginarme las sensaciones de la gente al tener este tipo de contacto con personajes que llegaban desde la radio, y quizás ver en el cine; siempre lejanos en materia y cercanos en esencia y alma. Quizás esa sea la famosa magia que los artistas transmiten y que llegaban a los más lejanos rincones de la patria, campo o ciudad, donde se los esperaba como un ritual pagano al que no se podía faltar.

Tal vez haya sido solo el deseo de transitar por esos caminos que se alejan de los males de la tierra y se acercan a los cielos de la hermosa fantasía.

La vida y el pasar, antes del más allá.

Gracias, Elisa. Donde estés.