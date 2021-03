Absolvieron a sunchalense acusado de robo armado Policiales 23 de marzo de 2021 Redacción Por EL FALLO FUE DICTADO POR LA JUEZA FORTUNATO

La absolución fue dispuesta en la jornada de ayer por la jueza de la IPP Dra. Cristina Fortunato quien absolvió a Eusebio Alejandro E., alias “Chuni”, un sunchalense que fue llevado a juicio como coautor del presunto delito de Robo calificado ocurrido en 2019 en la ciudad de Sunchales.

Ahora desde la Fiscalía representada por el fiscal Martín Castellano se aguardarán los fundamentos de la magistrada para decidir si apelan o no la decisión, publicó en la víspera el portal sunchalense Meridiano Digital.



HECHOS

El fiscal reiteró el hecho recordando que el domingo pasado, cerca de la 1.30, Eusebio A. E., alias «Chuni» o «Chunino», junto a otro sujeto que aún no pudo ser individualizado, llegaron a una vivienda de calle Avellaneda al 1000 de Sunchales. Allí sorprendieron a tres amigos que se aprestaban a salir en automóvil.

El acusado, que habría portado un arma de fuego tipo revólver, habría exigido a los presentes la entrega de pertenencias mientras su compañero de andanzas revisaba las dependencias de la casa. Finalmente ambos sujetos –siempre según expuso el fiscal- sustrajeron un teléfono celular y un televisor Smart de 43 pulgadas y luego escaparon dejando la puerta principal cerrada con la llave del lado externo.

El representante del MPA indicó además que las tres víctimas reconocieron a «Chunino» por haberlo visto en distintas oportunidades y por recordar su pasado de boxeador. A punto tal que uno de los amigos le pidió que no se llevara su celular: ‘Dejame el teléfono Chunino que es el único que tengo’, le pidió. Y cuando salieron a la vereda encontró el aparato tirado en la misma.

El fiscal también dijo que la pena que pudiera corresponderle será de efectivo cumplimiento ya que el encartado posee una condena anterior por abuso de arma y portación indebida de arma de guerra atenuada, mencionando también que como consecuencia de ello existe el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio, por lo que reiteró el pedido de prisión preventiva.



ROBO DE

HERRAMIENTAS

Siempre según información de Meridiano Digital, desconocidos ingresaron a una vivienda y sustrajeron un gran número de herramientas que encontraron en el lugar, para luego huir con el botín en la ciudad de Sunchales.

Los propietarios de una vivienda recibieron la «visita» de delincuentes, durante el fin de semana. Los mismos se ausentaron, y este fue el momento que aprovecharon los malvivientes para ingresar. Una vez en el interior sustrajeron cajas de herramientas, entre las cuales se encontraban herramientas de mano, taladros, y amoladoras.