Márquez se lo pierde

Marc Márquez no podrá tomar parte del Gran Premio de Qatar, primera carrera del año de MotoGP que tendrá lugar este fin de semana, ni participar en el Gran Premio de Doha, la segunda fecha (será el 4/4), al considerar junto al equipo médico que lo "más prudente" era no participar y seguir recuperando el húmero derecho.

"Tras la última revisión con el equipo médico, los doctores me han aconsejado que lo más prudente era no participar en el Gran Premio de Qatar y continuar con el plan de recuperación que hemos seguido en las últimas semanas", comentó el seis veces campeón, que de cualquier forma viajará a Doha para administrarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

"Me hubiera encantado poder participar en la carrera inaugural del Mundial, pero tendremos que seguir trabajando para poder recuperar las condiciones óptimas que nos permitan volver a la competición", agregó.

Como ya había anunciado Honda, el alemán Stefan Bradl volverá a ser su sustituto después de haberlo reemplazado en la mayor parte de los grandes premios de la temporada pasada.

Por otra parte, el español se someterá a otra revisión médica el lunes 12 de abril, a la espera si estará en condiciones de volver en el Gran Premio de Portugal, previsto para el 18 de abril.