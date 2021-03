Voley: dio inicio el Apertura de Primera Deportes 23 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Este domingo comenzó el torneo de primera división femenino 2021 de la Asociación Rafaelina de Voley «V.G». En Sunchales, Libertad le ganó a Atlético de Rafaela por 3 a 1. Los parciales fueron 25-16, 23-25, 25-14 y 25-13.

Por esta fecha inicial jugarán el próximo fin de semana Almagro frente a 9 de Julio, y Unión de Sunchales ante Atlético San Jorge, que es el equipo invitado al certamen en este año. Recordemos que en esta categoría también se volvió a la actividad tras no poder jugarse durante todo 2020.

En Sub 14: El sábado 20 de marzo se disputó la primer fecha del torneo Apertura de la ARV "VG", correspondiente a la categoría Sub 14, con localía de el Club 9 de Julio de Rafaela. El primer puesto fue para Libertad de Sunchales. Almagro de Rafaela, con el equipo A, obtuvo el tercer puesto.