¿Sin descenso?

Desde la Asociación de Clubes está hace un tiempo la idea de suspender el descenso en la Liga A por el esfuerzo que realizaron los clubes este año en lo económico. Ayer, el diario cordobés La Voz del Interior (Mundo D) se difundió que la medida ya está tomada.

Si bien desde la propia AdC se ha desmentido, argumentando la necesidad de una Asamblea, desde otro sector del organismo se le aseguró al sitio Básquet Plus que la Mesa Ejecutiva tiene potestad para esa medida. Más allá de la innegable complicación económica de los clubes este año, la presencia de clubes históricos como Ferro, Atenas e importantes en otros aspectos como Bahía Basket en los últimos puestos del torneo seguramente incidieron en la decisión, no oficial por ahora.

Hasta el momento, el equipo de Caballito marcha en la posición 17, mientras que los de Córdoba y los de Bahía Blanca se mantienen 19 y 20 en la tabla respectivamente. Otro punto importante es que no correrá riesgo el ascenso desde la Liga Argentina, con lo cual el año que viene, en caso de que no haya descenso, podrían competir 21 equipos.

Si se concreta oficialmente la decisión de la Asociación de Clubes, y más allá de entender lo especial que fue esta temporada, se habrá dado un paso en falso. La gran noticia que fue completar una campaña en medio de una pandemia, como lo está haciendo Libertad de Sunchales, perderá parte de su buena imagen por cambiar las reglas del juego con un tema sensible, como es el de los descensos. Una determinación de este tipo no puede tomarse una vez comenzado el torneo.



QUIMSA ASEGURO EL "1"

Quimsa mostró su mejor versión y se quedó con importante triunfo ante San Lorenzo de Almagro, por 88 a 81, para asegurarse el "1" de cara a los play offs. Para el equipo de Boedo, el rafaelino Roberto Acuña aportó 5 puntos y bajó 4 rebotes.