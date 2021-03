Gimnasia se mide con Dock Sud Deportes 23 de marzo de 2021 Redacción Por COPA ARGENTINA

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene en racha positiva en la Copa de la Liga Profesional, no quiere sorpresas este martes en la Copa Argentina cuando enfrente a Dock Sud, de la Primera C, por los 16avos de final.

El encuentro se disputará desde las 22:10 en el estadio "Alfredo Beranger" de Temperley, con arbitraje de Ariel Suárez y transmisión de TyC Sports.

El vencedor de este partido, que en caso de empate se definirá con tiros desde el punto penal, enfrentará a Argentinos Juniors, que la semana pasada derrotó a Colón de Santa Fe en un duelo íntegro de Primera División, por 1-0.

El "Lobo" no juega esta competencia desde febrero pasado, cuando todavía con la conducción del fallecido Diego Armando Maradona, eliminó a Sportivo Barracas (Primera D).

El presente no podría ser mejor para los dirigidos por la dupla Leandro Martini y Mariano Messera, porque hace tres partidos que no pierden en la Copa de la Liga Profesional y se ilusionan con avanzar a cuartos de final.

Viene de ganarle a Atlético Tucumán por 2-0 como local y por esa razón no variaría mucho de lo que presentó en ese once inicial, con la potencia ofensiva de Lucas Barrios y Johan Carbonero.

De su lado, Dock Sud es el único representante de la Primera C (Cuarta División) que se mantiene en el cuadro del torneo más federal e inclusivo del fútbol argentino.

Fue protagonista de una de las sorpresas de la primera rueda, porque eliminó a Unión de Santa Fe, de Primera División, por penales (5-4) luego de empatar 1-1 en tiempo regular.



Gimnasia- Dock Sud



Estadio: Temperley. Árbitro: Ariel Suárez. Hora: 22.10. TV: TyC Sports.



Gimnasia (LP): Rodrigo Rey; Marcelo Weigandt, Leonardo Morales, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Emanuel Cecchini; Eric Ramírez, Matías Miranda, Johan Carbonera; y Lucas Barrios. DT: Mariano Messera-Leandro Martini.



Dock Sud: Gastón Monzón; Nahuel Troxler, Enzo Tamborelli, David Orellana, Lucas Medina; Sergio Modón, Gabriel Díaz, Matías Giménez, Brian Visser; Leandro Caruso y Braian Chávez. DT: Guillermo De Lucca.