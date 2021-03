¿Atlético se queda sin su capitán? Deportes 23 de marzo de 2021 Redacción Por Emiliano Romero podría continuar su carrera en Belgrano de Córdoba. Los clubes negocian y este martes se podría concretar su salida al "Pirata" cordobés. “Hicimos una contraoferta por un préstamo”, señaló Ricardo Castro.

El partido del pasado viernes ante Villa Dálmine pudo haber sido el último para Emiliano Romero en Atlético de Rafaela. Belgrano de Córdoba sufrió la lesión de Hernán Bernardello y es por ello que el ‘Pirata’ busca un reemplazante. ¿El apuntado? El uruguayo, capitán de la ‘Crema’.

Este martes se podría definir la salida de Romero al elenco cordobés, restando definir detalles de las negociaciones que comenzaron en las últimas horas.

Diferentes medios de Córdoba ya lo daban como hecho, pero la realidad, según lo expresado por dirigentes de Atlético es que ‘aún (al cierre de esta edición) no estaba cerrado, lo que no quita que se pueda hacer en las próximas horas’.

Semanas atrás Romero figuró como alternativa para Rosario Central, ante la baja de Rinaudo. En el último mercado de pases, el propio Belgrano había sondeado y negociado por el mediocampista de Atlético, como así también Instituto.

Atlético y el club cordobés negocian por Romero. “Hicimos una contraoferta por un préstamo”, señaló Ricardo Castro, presidente de la Subcomisión de Fútbol en radio El Espectador. Y sobre la posible salida del futbolista el directivo cremoso indicó: “Es una buena oportunidad para que Emiliano cambie de aries”.

Claro está que el ‘campeonato económico’ que juega Atlético también es vital para continuar adelante y ante ello Castro sostuvo: “De concretarse lo de Romero, se nos alinearían bastante los planetas”.

También se conoció que Romero figura en el radar de Peñarol de Uruguay, en donde se barajan varias alternativas para el medio campo pero aún no finalizó el campeonato y todo se podría dilatar un poco más.