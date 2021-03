UE aseguró que no tiene necesidad de la Sputnik V Internacionales 23 de marzo de 2021 Redacción Por VACUNAS CONTRA EL COVID-19

FOTO EFE THIERRY BRETON. El responsable de compras.

BRUSELAS, Bélgica, 23 (EFE). - La Unión Europea no necesita la vacuna Sputnik V de Rusia contra el Covid-19 y puede lograr la inmunidad en el continente para el 14 de julio usando las dosis disponibles que se producen en la UE, dijo Thierry Breton, el responsable de las compras colectivas para los 27 países del bloque.

La UE fue criticada por la lentitud de su campaña de vacunación, justamente en momentos en que enfrenta un aumento de los contagios y mientras el programa de inoculación de Reino Unido, un ex miembro del organismo, va acelerándose.

"No tenemos absolutamente ninguna necesidad del Sputnik V", dijo Breton a la cadena de televisión TF1. "Hoy tenemos claramente la capacidad de entregar de 300 a 350 millones de dosis para fines de junio y, por lo tanto, para el 14 de julio tendremos la posibilidad de alcanzar la inmunidad en el continente", declaró, en referencia a la fecha en la que se conmemora el Día de la Bastilla en Francia.

Hizo notar que ese horizonte es similar al que ha presentado el presidente estadounidense, Joe Biden, que prometió una cierta vuelta a la normalidad gracias a las vacunas para la Fiesta Nacional en Estados Unidos, el 4 de julio.

"Las dosis están ahí, ahora la gente debe aceptar la vacunación y el hecho de que contamos con la logística, ya que no dependemos de nadie para disponer esas vacunas, porque todas se producen en nuestro territorio.

Breton reiteró que "la UE podría ayudar a Rusia con la producción de vacunas, si fuera necesario, aunque en ese caso debería darse prioridad a los europeos".

Por ahora, la Agencia Europea del Medicamento dio su autorización para cuatro vacunas, las de Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

La batalla de Europa para prevenir una tercera ola mortal de infecciones se vio complicada por una campaña irregular de vacunas que incluyó a varias naciones que detuvieron temporalmente las suministradas por AstraZeneca en respuesta a casos aislados de coágulos de sangre.