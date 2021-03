Nueva generación del BMW iDrive, interacción propia del futuro digital Automotores 23 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

La nueva generación del BMW iDrive lleva la interacción entre el conductor y el vehículo a un futuro digital en el que muchas áreas de la vida se vuelven cada vez más inteligentes.

Las funciones del nuevo BMW iDrive variarán de acuerdo al mercado, pero la nueva interpretación del sistema operativo de BMW equipa al vehículo para participar activamente en su relación con los que están a bordo y, al hacerlo, actúa como un socio digital, inteligente y proactivo en cualquier situación. Se crea un diálogo natural con el objetivo de adaptar con precisión todas las funciones controladas a través del BMWi Drive a las necesidades y preferencias del conductor según lo requiera la situación.

Respaldando la experiencia única del usuario se encuentran el nuevo Sistema Operativo BMW 8, una nueva generación de pantallas, controles y software, y una conectividad y procesamiento de datos extremadamente potentes. El nuevo BMW iDrive se implementará gradualmente en todas las clases de vehículos, debutando a finales de este año en el BMW iX antes de aparecer también en el BMW i4.

La capacidad del Asistente Personal Inteligente de BMW para adaptarse a las necesidades y rutinas individuales del conductor, así como a la situación en cuestión, lo convierte, más que nunca, en un canal operativo central de interacción hombre-máquina.

El sistema operativo está diseñado con un enfoque claro en la interacción basada en diálogos utilizando lenguaje natural y operación táctil a través de la pantalla curva de BMW.

Y luego está "Grandes Momentos de Entrada", que aporta emotividad a la relación entre el conductor y el vehículo incluso antes de que el conductor suba a bordo. Esta nueva experiencia del cliente da la bienvenida al conductor y lo invita a entrar en el vehículo con una rutina minuciosamente coreografiada. Durante el viaje, los nuevos “My Modes” utilizan una interacción global de diversas funciones para evocar momentos especiales a partir de una combinación de características del vehículo y el ambiente interior adaptado a la situación en cuestión.



PROCESA DATOS

AUTOGENERADOS

El nuevo BMW iDrive procesa constantemente una gran cantidad de datos autogenerados, información disponible en línea y datos importados de la flota de vehículos de BMW Group para implementar los deseos del conductor de una manera relacionada con el contexto.

Allanando el camino para una personalización aún mayor está el BMW ID. Este sistema reconoce situaciones repetitivas, aprende de ellas y ofrece sugerencias sobre cómo se pueden activar las funciones en consecuencia. La actualización remota del software (RSU por sus siglas en inglés), permite que el nuevo BMW iDrive se beneficie de las mejoras periódicas por aire, integre funciones adicionales y se mantenga actualizado en todo momento.

Lo que comenzó hace 20 años con la introducción de un dial giratorio y una pantalla digital es ahora una experiencia integral, inteligente y multisensorial adaptada al usuario en cuestión. Eso es lo que representa el nuevo BMW iDrive. Provoca otro cambio de paradigma, esta vez hacia un diálogo natural entre el usuario y su vehículo: más intuitivo, personal e inspirador, pero también atractivo a nivel emocional.



TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD.

SISTEMA OPERATIVO 8 DE BMW.

El Sistema Operativo 8 de BMW es el pilar de tecnología más potente y extenso jamás creado por BMW. Constituye la base para la octava generación y la nueva interpretación del BMW iDrive.

BMW Group ha estado desarrollando la unidad de control central y la plataforma de integración de software completamente en Linux y de forma interna desde 2013. Tener un control completo sobre el software es crucial para crear un sistema estable, actualizable y de alta calidad que distinga a la marca. En la era del desarrollo digital acelerado, ya no es suficiente actualizar completamente las características digitales de un modelo cada tres años.

La llegada de la actualización remota de software (RSU por sus siglas en inglés) significa que el vehículo ahora se concibe como una plataforma digital. Entonces, cuando se lanza un sistema operativo BMW de nueva generación, el trabajo de desarrollo está lejos de haber terminado. En cambio, actúa como base para el desarrollo continuo durante el ciclo de vida del producto.

La interacción integrada entre hardware y software, las posibilidades técnicas que ofrece el RSU y los ágiles procesos de desarrollo de la compañía respaldan su capacidad para hacer que las nuevas funciones sean accesibles para el cliente en cuestión de unos meses o incluso semanas.



ACTUALIZACIÓN

REMOTA DE SOFTWARE

Desde la introducción del Sistema Operativo 7 de BMW en 2018, los conductores han podido mantener su vehículo actualizado con el software más reciente en todo momento mediante la instalación de RSU.

El nuevo Sistema Operativo 8 de BMW ofrece la misma funcionalidad con algunas mejoras importantes. En consecuencia, la RSU para el Sistema Operativo 8 de BMW también ofrecerá la posibilidad de realizar actualizaciones de software extremadamente complejas y grandes en áreas como la asistencia a la conducción y la automatización parcial. El Sistema Operativo 8 de BMW también permitirá a los clientes programar la instalación de una actualización remota de software.

BMW Group es uno de los actores clave en el campo de las actualizaciones de funciones inalámbricas. Para 2020 ya estaba llevando a cabo las mayores campañas de actualización de cualquier fabricante de vehículos europeo. Y BMW Group se ha fijado el objetivo de tener la flota actualizable por aire más grande de cualquier fabricante en el mundo para fines de 2021. Para ese momento, un total de más de 2.5 millones de vehículos de la marca BMW podrán recibir actualizaciones vía RSU.



BMW DIGITAL: TECNOLOGÍA

DE BANDA ULTRA ANCHA

BMW ha sido pionero en el uso de teléfonos inteligentes como llaves digitales para vehículos desde 2018.

Por ejemplo, el fabricante de vehículos Premium ha desarrollado una forma nueva, conveniente y segura de desbloquear y arrancar el vehículo sin que el usuario siquiera tenga que sacar su Apple iPhone del bolsillo. La próxima versión de BMW Digital Key Plus se basa en la tecnología de banda ultra ancha (UWB) ya integrada en el vehículo y, por ejemplo, en el chip U1 del iPhone.

UWB es una tecnología de radio digital para aplicaciones de corto alcance y alto ancho de banda que ofrece una identificación de ubicación excepcionalmente precisa combinada con la máxima seguridad. BMW Digital Key Plus se presentará por primera vez para el BMW iX totalmente eléctrico. Más aplicaciones, mayor diversidad: integración optimizada de terceros.