Uno de los pocos documentos gráficos que tienen fecha en nuestro mágico baúl menciona el 20 de julio de 1951 y es una foto sepiada del conjunto “Los caribes”.

La escena muestra a una mujer con sombrero mejicano, una guitarra y a dos “charros” a su lado, con la mirada en el horizonte tal como se usaba en este tipo de retratos.

Curiosamente (o no) no hemos encontrado ninguna referencia en nuestras consultas en redes sobre este grupo; eso sí, en el ángulo superior izquierdo lleva la dedicatoria que lo incluye en este modesto Salón de la Fama: “Cariñosamente para la simpática Elisa Demaría, un gratísimo recuerdo del trío Los Caribes”.

