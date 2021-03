Sensaciones y sentimientos Sociales 23 de marzo de 2021 Por Hugo Borgna Leer mas ...

PENSAR Y HABLAR POR UNO MISMO

Una persona, que identificaremos sólo como “1”, mirando dubitativa en un supermercado dos variedades de vasos -unos lisos y otros tallados- pregunta a un empleado cuáles le gustan más; los decorados, dice el empleado, y el cliente los compra. Cuando llega a su casa y los mira atentamente saca en conclusión que hizo una mala compra porque le gustaban más los vasos lisos.

Otra persona, la “2”, en la verdulería, pregunta al vendedor qué uvas compraría. “Las blancas”, es la respuesta. La persona “2” cuando va a pagar nota que las rosadas eran mucho más baratas y le reclama al vendedor porque, dice, le ocasionó un perjuicio en el precio.

Eran dos amigos con virtudes complementarias. Uno se llamaba Pío Pix y el otro Septiembre Norte. Pío Pix tenía la capacidad de describir con extrema precisión lugares. Septiembre Norte, que no la tenía, en cambio sabía discernir el efecto que producían los hechos y lugares en las personas. Ocurría entonces que Pío Pix relataba las situaciones vividas en, por ejemplo un viaje, sin sacar conclusiones y Septiembre le interpretaba las sensaciones. Después de oírlas decía, aplicando en cada caso su capacidad de estimar, “te ha gustado”, “te aburriste”, “te quedaron ganas de volver” o “te ha sorprendido”. De ese modo Pío Pix, que no sabía generar criterios por sí mismo, contaba a otros sus viajes completando sus descripciones con las conclusiones que le había proporcionado Septiembre Norte (De “El destino se llama Clotilde”, de Giovanni Guareschi)

Volvamos ahora a nuestro tiempo y espacio. Es verdad que organizar la propia vida es una tarea demasiado compleja para resolverla solamente con nuestro propio peculio de pensamiento. No podemos tampoco anticiparnos a lo que vendrá.

Tomemos el ejemplo cotidiano de un trámite cualquiera, que debemos encarar para concretar una tarea. Necesitamos dos “si” consecutivos y, como se sabe, nos tienen que acordar inicialmente el primer permiso; sin él se va todo a la papelera de reciclaje, modo informático éste que no podrá nunca eliminar al autosuficiente y necesario cesto de papeles.

Vamos a aceptar la teoría de que cuando hay dos posibilidades (en casi todos los actos de la vida) surgen esas dudas que justifican pedir prestada una fracción de pensamiento a quienes tenemos cerca (obviamente, sabiendo por anticipado que piensan en la misma línea que nosotros).

Estamos admitiendo con esto que hay excepciones a la regla de pensar por uno mismo. Por supuesto, podemos crearnos nuestro criterio propio. Es necesario poner atención a lo que pasa fuera de nuestro cuerpo y casa, y preguntarnos si responde al bien común.

Con todo, hay una explicación que, por estar demasiado a la vista, todos ocultamos con el mayor empeño: hacer que los demás resuelvan nuestras dudas es un acto de dulce comodidad que produce placer y aumenta el tan prestigiado bienestar propio.

Cuando la indecisión tiene que ver con situaciones hogareñas -que no llegan a afectar ni siquiera a los vecinos- no hay peligro ni reproche posible: se sabe que en familia la comodidad tomada se devuelve indefectiblemente con aportes similares a los otros miembros.

Pero si está en juego el bienestar de la sociedad de la que somos célula (no por pequeña menos decisiva), la cuestión pasa a llamarse de otro modo: responsabilidad.

Es entonces cuando, sin excusas y con fundamentada obligación, debemos estar informados, analizar, sacar conclusiones y aportar pensamientos propios, desechando lo fácil y cómodo que resulta apoyarnos en verdades automatizadas o en ideas y conceptos surgidos, elaborados y cuidadosamente envasados por los que piensan permanentemente por nosotros.