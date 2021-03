Buscan avanzar en acuerdos sobre Derechos Humanos Locales 23 de marzo de 2021 Redacción Por La jefa de Gabinete de la Municipalidad participó del zoom junto a otros representantes de localidades santafesinas. “Estamos interesados en poder suscribir este convenio de colaboración y articular acciones”, señaló.

La jefa de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Amalia Galantti, participó ayer del encuentro virtual para avanzar en acuerdos sobre Derechos Humanos con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. El mismo estuvo organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad y la Secretaría de Municipios y Comunas. Participaron representantes de las distintas localidades del territorio santafesino.

Durante la charla, la funcionaria rafaelina expresó: “Estamos interesados en poder suscribir este convenio de colaboración y articular acciones. En Rafaela tenemos creado por Ordenanza, un Centro Documental de la Memoria que funciona en el marco del Archivo Histórico Municipal. Entre el Espacio de la Memoria y la Municipalidad se coordinaron acciones con motivo de este 24 de marzo”.

También describió: “En nuestra ciudad y la zona tenemos 26 víctimas de la última dictadura cívico-militar. Por eso prepararon una caja con afiches, una breve biografía de cada una de ellas y una escultura que representa un pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo. Este material se entregó a cada una de las escuelas primarias y secundarias donde estudiaron”.

Además, contó que “tenemos un proyecto para ayudar a que el Espacio de la Memoria crezca. Ya contamos con una plaza pero queremos que el Centro Documental pueda expandirse. Es una gran oportunidad que tenemos para trabajar junto a la Provincia y a esta campaña”.

Por su parte, Valeria Silva, directora provincial de Memoria, Verdad y Justicia les declaró a los presentes: “Queremos llegar a todos los territorios de la provincia. La propuesta de la campaña provincial de la Memoria Colectiva tiene que ver con desarrollar políticas de memoria en cada uno de los territorios, teniendo en cuenta su realidad y demanda”.

“No todas las políticas van a ser iguales porque esto depende de las características de cada lugar. La campaña invita a contar la historia de la ciudad, la escuela, el barrio en claves de memorias, recuperar la historia de aquellas personas desaparecidas. La propuesta es muy abierta y queremos trabajarlo juntos. Convocamos a las personas a que se sumen y que cuenten sus historias”, finalizó.



ENTREGA DE LEGAJOS

A EX PRESOS POLITICOS

La Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de la Provincia llevará adelante en los próximos días distintas actividades en el marco del 24 de Marzo junto a autoridades del gobierno de la provincia y organismos de Derechos Humanos.

Cabe recordar que este sábado se realizó el acto de Señalización de la Ex Alcaidía de Mujeres, ubicada en la Plaza Cívica de la ciudad de Rosario, en el marco de los actos conmemorativos en el mes de la Memoria. En el lugar que funcionó como centro de detención de presas políticas durante la última dictadura cívico militar, se colocó un cartel identificatorio y se realizó un homenaje a Rut González y Luisa Marciani.

Entre las actividades previstas esta semana habrá encuentros virtuales, intervenciones artísticas y visuales, señalizaciones y entrega de legajos a ex presos y presas políticos en distintas localidades. En el caso de Rafaela, este jueves a partir de las 17:00 hs se concretará la entrega de legajos a ex presos y presas políticos.