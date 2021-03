Eventos polémicos Locales 23 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Una ola de indignación desató la viralización de imágenes de dos presentaciones musicales que se concretaron en Rafaela en los últimos días sin que se cumplan los protocolos sanitarios. Integrantes de Padres Organizados plantearon en las redes sociales que mientras el Estado no retorna a clases presenciales plenas y obliga a cumplir estrictos protocolos en las escuelas no controla lo que sucede con los eventos privados. Aquí las críticas llovieron tanto para el Gobierno provincial como para las autoridades de la Municipalidad de Rafaela.

En este sentido, decenas de mensajes advirtieron que si en los próximos días se confirma un alza en los contagios, no será por lo que pase en las escuelas sino por los "descuidos" en los eventos y en la falta de controles.