Berni redobló sus críticas a la Nación

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a cuestionar al secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba, en tanto que la ministra nacional Sabina Frederic intentó minimizar el altercado durante la búsqueda de una niña la semana pasada.

"Lo que importa es lo que pasó con la nena, no lo que pasó entre dos funcionarios. Lo que dije, lo dije y lo sostengo. Si cualquier persona responsable hubiera estado con la nena como estuve yo, lo habría agarrado del cogote", aseguró Berni.

"Soy una persona muy responsable. La atención temprana de un médico es muy importante. Llegó antes McDonald's que la atención de Nación. Usted no puede permitir que una nena no tenga atención y que alguien venga de traje a sacarse una foto. Eso es violencia", indicó el funcionario provincial.

El ministro subrayó que "cualquier persona" en su lugar "hubiera hecho algo 100 veces peor. Yo estuve con la familia y empecé a trabajar. Para la tardecita tenía ubicado el lugar donde estaba la niña. Esa noche trabajamos en cercar Luján porque estábamos convencidos que ese era el lugar".

"Esperamos a la mañana porque eran dos personas que estaban en situación de calle. Una persona en situación de calle no tiene un aguantadero que se puede saber: cualquier alcantarilla, puente, cajero, puede usarse como refugio. Sabíamos que entre las 7 y las 9 lo íbamos a encontrar porque iba a ser una mañana de frío y la gente en situación de calle a esa hora empieza a caminar porque no se puede quedar quieta", explicó.

Y agregó: "Nunca supimos dónde estaban durmiendo. Teníamos más de 1.000 policías buscando en el lugar. Toda esa zona tiene mucho componente rural".