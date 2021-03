"Si seguimos descuidando la naturaleza, se van a repetir enfermedades y catástrofes naturales" Nacionales 23 de marzo de 2021 Redacción Por Así lo afirmó el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, en el marco de una charla virtual titulada “El Derecho Privado aplicable en la pandemia”.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti participó el viernes pasado de una conferencia virtual junto con el ministro de la Suprema Corte bonaerense Sergio Torres. El tema de la conferencia, que fue organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, giró en torno al derecho privado y la pandemia.

Tras la apertura a cargo del juez Torres, Lorenzetti formuló sus principales consideraciones sobre la situación actual del mundo en relación a la pandemia y la aplicación del derecho privado. En este sentido, comenzó su discurso asegurando que la tendencia actual en las organizaciones internacionales es preguntarse qué va a pasar después de la pandemia. Según el ministro de la Corte Suprema, la pandemia plantea una serie de problemas entre los que se destacan la velocidad de la transmisión del virus y la debilidad generalizada del sistema de la naturaleza, que hace que la enfermedad se repita en ciclos. A continuación destacó que “surgen pandemias globales, y las respuestas son locales o nacionales. Es claro que no tenemos hoy un sistema organizado a nivel mundial, para responder a problemas globales. Hace falta una gran reforma institucional para enfrentarlos”.

La pandemia, según Lorenzetti, tuvo mucho impacto en la tecnología, ya que muchos aspectos de la vida diaria pasaron a desarrollarse a través de ella. Sobre esto el juez reflexionó que el derecho tradicional fue pensado para relaciones físicas, y hoy debe ser transformado para relaciones digitales. Ante esta consideración, Lorenzetti aseguró que “la mayoría de los países hoy enfrenta problemas muy serios. No es nuestro caso, porque tenemos la suerte de haber sancionado un Código Civil y Comercial hace cinco años que prevé, en el artículo 287, que la firma digital es igual a la firma ológrafa”. Seguidamente agregó que “el Código argentino es el único a nivel mundial que tiene un sistema tan completo”.

A continuación Lorenzetti habló sobre la tecnología y su relación con los datos personales y la privacidad. “Uno de los grandes desafíos que tiene la humanidad es el control de los datos personales. En el derecho argentino hace mucho que lo discutimos. Además está en el Código: hemos planteado un sistema que permite la protección de los datos personales, no solo en el mundo físico sino también en el digital”, expresó. Luego agregó que “el Código argentino protege los derechos personalísimos, y le da la titularidad al ciudadano” y que “tenemos muchas disposiciones en el Código actual que nos permiten que el Poder Judicial pueda resolver estos problemas de las personas, que son problemas muy cotidianos y concretos”.

Seguidamente el ministro mencionó el impacto de la pandemia - más específicamente de la principal medida adoptada para combatirla: la cuarentena - en la economía, sobre todo por la renegociación de contratos de todo tipo. Sobre este aspecto destacó como algo positivo que el Código Civil argentino está adelantado: “Es parecido a lo que pasó en 2001 acá”, dijo, “hubo que renegociar todos los contratos. Hoy todo eso está en el Código. Cuando redactamos la sección de los contratos pensamos que había que hacer una serie de disposiciones de flexibilidad y adaptación de la contratación, teniendo en cuenta las crisis y los cambios permanentes del mundo actual”. Según Lorenzetti “va a haber necesidad de mucha negociación, y el Código establece las pautas. Nuestro Código es de avanzada”. Según Lorenzetti otro de los aspectos destacables del Código Civil y Comercial argentino es que es un código que fue pensado con flexibilidad para ser adaptable. Actualmente hay regulaciones internacionales, nacionales, regionales, locales, y el derecho ya no es aplicar una ley, porque hay muchas leyes y hoy “la tarea del juez o la jueza es establecer un diálogo de fuentes”.

Cerca del final, el juez también abordó la temática del derecho ambiental en el contexto actual de la pandemia global. “En el mundo del derecho ambiental entendemos que la pandemia es una respuesta de la naturaleza. Ha disminuido la barrera entre mundo animal y mundo humano, y esto facilita la transmisión de enfermedades”, dijo. En esta línea, resaltó que no hay posibilidad de lograr la salud humana sin la salud de la naturaleza, y que “si seguimos descuidando la naturaleza se van a repetir las enfermedades, van a haber nuevos ciclos y catástrofes naturales”. Ante este pronóstico resaltó que el Código Civil y Comercial también tiene muchas disposiciones que “van a permitir proteger el medio ambiente”.

A modo de conclusión Lorenzetti destacó que con los cambios actuales los poderes judiciales pasarán a tener un rol muy importante. Pero también la ciudadanía en general tendrá un papel esencial. “Nadie sabe cuándo está haciendo historia. Después hay quien la escribe, pero cuando uno la vive no sabe. Nosotros estamos haciendo historia”, dijo. “El ciudadano del siglo XXI no es solo el que vota, sino el que participa activamente de la gobernabilidad planteando problemas y soluciones. Enfrentamos nuevos problemas, conflictos, y por eso se necesita una ciudadanía activa”, agregó a continuación.

Como mensaje final Lorenzetti reflexionó sobre lo que genera la pandemia, y habló de escepticismo y temor, pero también de desafíos y esperanza. “Creo que debemos apostar a la esperanza, sobre todo quienes tenemos responsabilidades en el campo del sistema jurídico. El derecho brinda soluciones. Siempre ha sido así, en las grandes crisis el sistema jurídico ha salido y ha podido dar respuestas”, concluyó el juez. (Fuente Infobae).