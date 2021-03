La hotelería no logra recuperarse Nacionales 23 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO HOTELES. Las pernoctaciones continúan afectadas por la pandemia.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - Las pernoctaciones en hoteles y parahoteles bajaron 54,2% promedio en enero comparadas con igual período del 2020, pero la caída más fuerte se registró entre los no residentes en el país, con un descenso del 96,6%, según datos oficiales.

Así surge del informe difundido ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC): en el primer mes de este año hubo 2.900.000 pernoctaciones.

Desde el inicio de la pandemia, y tras las medidas sanitarias, el turismo fue uno de los sectores más golpeados, a tal punto que sigue siendo uno de los rubros que cuenta con apoyo del Estado para evitar un colapso.

Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron en enero una caída de 45,2% y las de no residentes disminuyeron 96,6%, indicó el organismo.

El total de viajeros hospedados fue 970.944, tuvo una variación negativa de 55,9% respecto al mismo mes del año anterior, puntualizó el INDEC.

La cantidad de viajeros residentes bajó 44,7% y la de no residentes disminuyó 95,8%, en tanto que el 97,9% del total de los viajeros hospedados fueron residentes.

Según el informe oficial, en enero, en los hoteles de cuatro y cinco estrellas hubo 23.690 pernoctaciones de no residentes y 564.331 de residentes.

En los hoteles de tres estrellas, apart-hotel y boutique, las pernoctaciones de no residentes llegaron 6.586, mientras que en los residentes trepó a 826.407.

El informe oficial da cuenta de que en establecimientos de 1 y 2 estrellas, las pernoctaciones de no residentes fueron apenas 1.227 mientras que las de residentes llegaron a 451.733.

En los denominados parahoteles, las pernoctaciones registradas en enero fueron 5.329 en el caso de no residentes y 1.000.976 de los residentes.

Durante el primer mes del año, hubo en total 2.843.447 pernoctaciones de residentes y 36.832 de no residentes.

Si bien fue una de las actividades más golpeadas, un informe reciente de la Organización Mundial de Turismo estimó una recuperación a partir del segundo semestre de este año y consideró a la Argentina como uno de los países más favorecidos para este resurgimiento.