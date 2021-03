Fernández pidió mantener la unidad y volvió a lanzar críticas contra Macri Nacionales 23 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA ALBERTO FERNANDEZ. Aplaude delante del escudo del Partido Justicialista.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El presidente Alberto Fernández asumió ayer al frente del Partido Justicialista en un acto en el estadio de Defensores de Belgrano, donde reivindicó al peronismo, pidió mantener la unidad de las corrientes internas y lanzó duras críticas contra el ex mandatario Mauricio Macri.

En la ceremonia de asunción, que reunió a dirigentes de todos los sectores del peronismo y a las nuevas autoridades partidarias, el jefe de Estado se quejó de que los dirigentes de Juntos por el Cambio "no son capaces de darse cuenta del daño que le han hecho a la Argentina".

"Otros se levantan de la cama, hacen Zoom y nos critican, y escriben libros, donde no son capaces de admitir ni cercanamente el desastre que hicieron", subrayó Fernández, al hacer referencia al blooper de Macri en el encuentro virtual de la Mesa Nacional del frente opositor, en el que se vio a Juliana Awada recostada en la cama.

A su vez, Fernández reivindicó al peronismo, y afirmó: "Sobre el culto que hacemos de nuestros líderes, algunos dicen que nos gusta hacer necrofilia. No hacemos necrofilia, tenemos historia y estamos orgullosos de nuestra historia".

El mandatario destacó que el peronismo en sus distintas etapas históricas "tiene esa capacidad de encontrar salidas, con ingenio, para sacar a los que cayeron en el pozo; somos peronistas porque sabemos a quiénes representamos y qué intereses defendemos".

Fernández se pronunció así durante su discurso de asunción en el PJ nacional en el estadio de Defensores de Belgrano, donde sobre el césped de la cancha se montó un escenario en el que estuvo acompañado por los vicepresidentes partidarios, mientras que debajo siguieron desde sillas distribuidas con distancia social dirigentes de todos los sectores, entre ellos gobernadores y sindicalistas.

"En esta nueva etapa que empieza hay que abrir las puertas y convocar a todos, a los jóvenes, a los que muchos les hacen creer que la política es algo perverso de la que viven muchos vivos. Les pido salir a las calles a militar con más fuerza que nunca. No hay que tergiversar la acción política y hacer creer que es algo nocivo", remarcó el Presidente.

La primera parte de su mensaje estuvo centrada en un repaso histórico del peronismo: "Todos nosotros somos hijos de todos aquellos que el 17 de octubre de 1945 salieron a la calle a reclamar por un coronel que había tenido el atrevimiento de darle derechos a un sector muy importante del pueblo argentino que no los tenia. Los que trabajaban".

Fernández estuvo acompañado por el presidente saliente del PJ, José Luis Gioja, y quienes lo secundarán en la conducción partidaria: Cristina Alvarez Rodríguez (vicepresidenta 1°), Axel Kicillof (vice 2°), Analía Rach Quiroga (vice 3°), Juan Manzur (vice 4°) y Lucía Corpacci (vice 5°).

Tras casi cinco años de presidencia del diputado nacional José Luis Gioja, ahora el jefe de Estado pasó a conducir el PJ, como es habitual cada vez que el mandatario pertenece a ese partido, con excepción de Cristina Kirchner, que prefirió no llevar adelante de manera formal esa jefatura.

La lista "Unidad y Federalismo" que lideró Fernández, combina funcionarios albertistas y kirchneristas, que asumieron como consejeros, entre ellos los ministros Santiago Cafiero (Gabinete); Eduardo de Pedro (Interior) y Agustín Rossi (Defensa); los secretarios Julio Vitobello (General), Fernando Navarro (Relaciones Parlamentarias) y Guillermo Olivieri (Culto); y la titular de Anses, Fernanda Raverta.

En representación del movimiento obrero, serán parte del Consejo Nacional justicialista Héctor Daer (titular de la CGT y Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros), Antonio Caló (UOM), Víctor Santa María (Suterh), Ricardo Pignanelli (Smata) y Hugo Yasky (CTA).

Además tienen cargos en la nueva estructura del PJ los gobernadores peronistas Sergio Ziliotto (La Pampa), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz); en tanto que la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario también asumió como consejera.