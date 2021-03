Llegaron 500.000 vacunas Sputnik V Nacionales 23 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA SPUTNIK V. Ayer llegaron 500.000 vacunas rusas al Aeropuerto de Ezeiza.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió el domingo de Moscú aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con 500.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V.

El vuelo proveniente de Rusia llegó al país a las 16:50 con el nuevo lote de vacunas que está conformado por 300.000 dosis del componente 1 y 200.000 dosis del componente 2.

Con la llegada de estas 500.000, Argentina ya cuenta con 4.880.540 de dosis de la vacuna contra el Covid-19, en momentos en que busca estirar la segunda ola de contagios para inmunizar a la mayor cantidad de gente posible.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini, fueron los funcionarios del Gobierno nacional encargados de recibir el cargamento.

Las dosis, luego del procedimiento de desaduanaje, recepción, control térmico, conteo, fraccionamiento y acondicionamiento, serán distribuidas a las 24 jurisdicciones en los próximos días, tras la autorización de uso de la ANMAT.

Según el Monitor Público de Vacunación, el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta ayer ya eran 3.142.444 las vacunas aplicadas, 2.535.054 personas recibieron la primera dosis y 607.390 ambas.

El vuelo se realizó de forma directa en aproximadamente 18 horas, lo que posibilitó ampliar la capacidad de frío de los distintos contenedores y reducir la duración del viaje para evitar cambios de aviones y esperas en diferentes aeropuertos.



CARLA VIZZOTTI

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que la Argentina tiene "una semana de vacunación asegurada" con el arribo de las últimas 800.000 dosis de Sputnik V.

"Calculamos que con las 300.000 últimas y estas 500.000 de hoy -por ayer- tenemos, por lo menos, una semana de vacunación asegurada", resaltó la funcionaria nacional.

La ministra de Salud reiteró que el Gobierno trabaja para vacunar a la "población objetivo", es decir a los mayores de 60 años, pero para eso aún no hay "un tiempo", ya que dependerá de la llegada de vacunas al país.

"Solo 15 países recibieron el 10 por ciento de lo que pidieron", recordó Vizzotti en declaraciones a la prensa tras recibir el cargamento proveniente de Moscú.

Al ser consultada sobre posibles nuevas restricciones para los argentinos que regresen desde el exterior, la funcionaria dijo que trabajan "con todas las jurisdicciones" para definir los pasos a seguir, pero detalló que la idea es que no se implementen "medidas extraordinarias y ampliatorias" de restricción, y que si se dispone una cuarentena la puedan "cumplir en sus casas".

Más temprano, en declaraciones radiales, Vizzotti subrayó: "El objetivo es vacunar cinco millones de personas en los próximos 45 días. Queremos recibir más dosis. Aspiramos como mínimo a no interrumpir y sostener el número de vacunaciones. Apuntamos a superar el millón de personas vacunadas por semana".

"Es todo muy dinámico. Nosotros terminamos de saber cuántas dosis vienen de Rusia cuando se cierra la puerta del avión", indicó.

Vizzotti se refirió además a la segunda ola de contagios de Covid-19 y dijo que "por lo que se ve en Europa y países vecinos, es una posibilidad concreta".

"Desde diciembre del año pasado hemos podido mantener el número de casos", destacó la funcionaria nacional, y señaló: "En la segunda ola, si tenemos una buena parte vacunadas van a fallecer menos y habrá menos hospitalizaciones".

A la vez, sostuvo que "la población priorizada son 14 millones, además de los docentes y personal estratégico. Los mayores de 60 y personas con patologías de riesgo son 10 millones", detalló Vizzotti.