El radioteatro, esa pasión con auspicios

Por Edgardo Peretti

Nota II

Con la llegada de la radio a la ciudad, los oyentes locales y zonales tuvieron la posibilidad de acceder a una propuesta artística hasta entonces limitada a lo que se emitía desde las radios de la Capital, de Rosario y, especialmente, Córdoba: el radioteatro.

Es cierto que muchas compañías habían llegado antes, en los cincuenta y los sesenta, tal como lo expuse en mi novela “El faro de Lehmann” (2008) hace algunos años, pero estar cara a cara, verlos en el escenario o en la calle y escuchar sus voces “en vivo” significaban algo muy distinto.

Muchos recuerdan que la compañía de Luis Jullier (cuya obra insignia era “La leyenda de Mate Cosido”) se hospedaba en una vieja casona de dos plantas – que aún existe- en la esquina de Alem y Lavalle.

Su colega Alfonso Amigo, por su parte, prefería el Hotel “España”, en Lavalle al doscientos, y la gran mayoría elegía para sus presentaciones en Rafaela el Cine Teatro Avenida, en la primera cuadra del bulevar Santa Fe. Un breve recorrido por la memoria deja en claro que las salas “preferidas” de estos grupos alternaban entre la Sociedad Italiana de Lehmann, la “Nueva Roma” de Humberto y el Salón Kadima de Moisés Ville, ícono del espectáculo en otros tiempos pero aún con vigente nombre de leyenda. En cuanto a las obras, además de la antes citada “Mate Cosido”, se contaba con “Juicio a una madre”, “El negro que habló con Dios”, “Con Belindo y la Marieta, el amor está que aprieta”, etc.

Párrafo aporte para Oscar Kloner (de Córdoba) que arrasaba boleterías con sus versiones de “El león de Francia” y “Nazareno Cruz y el lobo”.

La metodología del “capo” del equipo era simple: el grupo hacía base en la ciudad y emitía la radionovela (casi siempre de media hora de duración, en tres bloques), donde publicitaba las presentaciones en las localidad de los alrededores en la semana; este era su fuente de ingresos, ya que en la radio no emitía publicidad, aunque “canjeaba” todo lo que podía. Dura vida de artistas.

La otra mirada

Yendo más atrás en el tiempo, advertimos que las compañías que llegaban desde Buenos Aires, Córdoba o Rosario, hacían base aquí pero sólo por unas semanas hasta que cubrían la zona.

Pero estas agrupaciones de nómades, nunca más de seis personas en los setenta; veinte, años antes, conformaban grupos numerosos entre artistas y ayudantes, pero venían con auspicios de comercios ligados a los consumos cotidianos y de amplio espectro, pero siempre cerca de lo más necesario: comestibles, bebidas... y bicicletas.

Tal el caso del cordobés Salvador Patamia, que emitía sus novelas desde LV 3 Radio Córdoba quien era “Artista exclusivo de Radioteatro “Mitorbo” de Minoldo, Tornati, Boneto y Cia. SRL; una organización en el centro de la República al servicio de los bicicleteros del país en sus cuatro casas: Córdoba, San Francisco 1, San Francisco 2 y Córdoba 3. Presenta el más amplio surtido de bicicletas de las mejores marcas y en todos los modelos. Además, artículos para el hogar, armería, pesca, coche cuna y sillitas de paseo para bebé”.

El mismo director/autor/actor contaba con el aporte de la casa “Sinfonía (El templo de la música) Dean Funes 28 Córdoba” para su obra “Las campanas del Milagro” de la compañía de Salvador Patamia, con la primera actriz Marga Paol y el primer actor Alfredo Bustos, y el mejor elenco de figuras jóvenes de Córdoba: Blanquita Marinelli, Carlos Castillo, Hugo Kholer, Alberto Bouchard y Jorge Soler. Apuntador: V. Alvarez. Maquinista: Alberto Tomar. Sonidos: “Amiatap”.

No podemos dejar de mencionar a la Embajada Artística “Los dos leones”(LR 6 Radio Mitre de Bs. As.) que auspiciaba “El resero de la muerte”, de la Gran Compañía Radioteatral de Atilano Ortega Sanz, en el emotivo y apasionante poema de las pampas (3 actos divididos en 15 cuadros), con los actores Eduardo Márquez, Catita Soria, Elda Martino, Pina Magnani, Yuni Martínez, Herminio Beggini, Cosme Amenta (“El gaucho sabandija”). Bailarines, música, paisanos, gran fiesta criolla en escena.

Hasta aquí lo artístico. Es hora de mencionar las bondades de los elementos que “bancaban” el arte: “Todo producto es bueno si lleva una marca de Maglione y Cia.: “Dos leones” (sidra, champagne, aceite comestible, café torrado, chicha de uva, Anís, anisodo, Amaro, Bitter, Cognac, Fernet, etc., y sus marcas de bebidas: Pelícano, Emperador, Paladín, Lancero, Peñarol, Cuatro leones, Crucero, Sultana, Huija.

También se incluía en el mismo paquete, la obra “Destino” del autor Raúl del Talar, por la Compañía de Eduardo Cuitiño, secundado por la primera actriz Erlinda Bustriasso con “una obra emotiva, honda y apasionante”.

El show olvidado

En los muchos espacios consultados estos años hemos encontrado todo tipo de datos, pero nunca el que citaremos ahora, lo que podemos mencionar – sin margen de error- como el primer gran show del radioteatro moderno.

Tuvo como escenario el salón del club 9 de Julio (hoy “Socios Fundadores”) muy a principios de los años setenta y conformó un espectáculo único: por primera vez dos compañías (Luis Jullier y Alfonso Amigo) se unían en una función única, con dos obras en escena, obviamente en dos turnos y con un intervalo de música y aporte de empanadas a los asistentes.

La gastronomía la aportó el inolvidable Beto Aguilar, de Panadería Maipú y la música un joven acordeonista que ya no está: Hilario Saccavino. Noche de éxitos y magia plena. No hemos tenido que esto haya sucedido nuevamente.