Jaguares goleó en el debut

Desde el arranque de la primera mitad, la diferencia entre argentinos y colombianos fue notoria. El equipo de Fernández Lobbe le hizo sentir la experiencia al equipo de Colombia y, tan sólo en los primeros cuarenta minutos, apoyó siete tries. Ni bien comenzado el encuentro, Joaquín Oviedo apoyó la primera conquista del encuentro, seguido de una ráfaga de Martín Vaca, Juan Martín González, Santiago Chocobares, Sebastián Cancelliere y Tomás Cubilla. Este último fue el único en el que el pateador, Martín Elías, no convirtió en los envíos a los palos. En el cierre, Navarro apoyó para los colombianos, que fue convertido por Nicolás Roger, pero llegó la rápida respuesta argentina a manos del capitán Felipe Ezcurra, y la posterior conversión de Elías, que decretó el 47 a 7 parcial. En el complemento, el primero en golpear fue Cafeteros Pro. Navarro apoyó su segundo try en el partido, otra vez convertido por Roger. Sin embargo, Jaguares XV tuvo nuevamente una rápida respuesta y llegó por octava vez el ingoal, en las manos de Juan Bautista Daireaux. A partir de allí, en control de los argentinos fue absoluto. El conjunto de Fernández Lobbe no levantó el pie del acelerador y llegó una segunda conquista de Sebastián Cancelliere, el try de Federico Gutiérrez y el doblete de Tomás Cubilla. A falta de 10 minutos para el final, con el partido ya definido, el los dirigidos por Ambrosio tuvo control del partido por primera vez y logró llegar al try por medio de Posadas. Luego, tras la amarilla a Federico Wegrzyn, el control colombiano se incrementó, y entiempo cumplido, Gonzalo García apoyó debajo de los palos para decretar el 71 a 28 final. ¡Disney+ llegó a Latinoamérica!

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo en un mismo lugar. Ya está disponible. Suscríbete AHORA. La próxima fecha tendrá lugar el día jueves 25 de marzo. Comenzará con el duelo entre Peñarol y Cafeteros Pro, a partir de las 13hs. Seguirá con el encuentro entre Cobras Brasil XV y Olimpia Lions, a las 16.30hs. Y cerrará la fecha Jaguares XV, cuando se enfrente a Selknam, desde las 20hs

Desde el arranque de la primera mitad, la diferencia entre argentinos y colombianos fue notoria. El equipo de Fernández Lobbe le hizo sentir la experiencia al equipo de Colombia y, tan sólo en los primeros cuarenta minutos, apoyó siete tries. Ni bien comenzado el encuentro, Joaquín Oviedo apoyó la primera conquista del encuentro, seguido de una ráfaga de Martín Vaca, Juan Martín González, Santiago Chocobares, Sebastián Cancelliere y Tomás Cubilla. Este último fue el único en el que el pateador, Martín Elías, no convirtió en los envíos a los palos. En el cierre, Navarro apoyó para los colombianos, que fue convertido por Nicolás Roger, pero llegó la rápida respuesta argentina a manos del capitán Felipe Ezcurra, y la posterior conversión de Elías, que decretó el 47 a 7 parcial. En el complemento, el primero en golpear fue Cafeteros Pro. Navarro apoyó su segundo try en el partido, otra vez convertido por Roger. Sin embargo, Jaguares XV tuvo nuevamente una rápida respuesta y llegó por octava vez el ingoal, en las manos de Juan Bautista Daireaux. A partir de allí, en control de los argentinos fue absoluto. El conjunto de Fernández Lobbe no levantó el pie del acelerador y llegó una segunda conquista de Sebastián Cancelliere, el try de Federico Gutiérrez y el doblete de Tomás Cubilla. A falta de 10 minutos para el final, con el partido ya definido, el los dirigidos por Ambrosio tuvo control del partido por primera vez y logró llegar al try por medio de Posadas. Luego, tras la amarilla a Federico Wegrzyn, el control colombiano se incrementó, y entiempo cumplido, Gonzalo García apoyó debajo de los palos para decretar el 71 a 28 final. ¡Disney+ llegó a Latinoamérica!

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo en un mismo lugar. Ya está disponible. Suscríbete AHORA. La próxima fecha tendrá lugar el día jueves 25 de marzo. Comenzará con el duelo entre Peñarol y Cafeteros Pro, a partir de las 13hs. Seguirá con el encuentro entre Cobras Brasil XV y Olimpia Lions, a las 16.30hs. Y cerrará la fecha Jaguares XV, cuando se enfrente a Selknam, desde las 20hs

Desde el arranque de la primera mitad, la diferencia entre argentinos y colombianos fue notoria. El equipo de Fernández Lobbe le hizo sentir la experiencia al equipo de Colombia y, tan sólo en los primeros cuarenta minutos, apoyó siete tries. Ni bien comenzado el encuentro, Joaquín Oviedo apoyó la primera conquista del encuentro, seguido de una ráfaga de Martín Vaca, Juan Martín González, Santiago Chocobares, Sebastián Cancelliere y Tomás Cubilla. Este último fue el único en el que el pateador, Martín Elías, no convirtió en los envíos a los palos. En el cierre, Navarro apoyó para los colombianos, que fue convertido por Nicolás Roger, pero llegó la rápida respuesta argentina a manos del capitán Felipe Ezcurra, y la posterior conversión de Elías, que decretó el 47 a 7 parcial. En el complemento, el primero en golpear fue Cafeteros Pro. Navarro apoyó su segundo try en el partido, otra vez convertido por Roger. Sin embargo, Jaguares XV tuvo nuevamente una rápida respuesta y llegó por octava vez el ingoal, en las manos de Juan Bautista Daireaux. A partir de allí, en control de los argentinos fue absoluto. El conjunto de Fernández Lobbe no levantó el pie del acelerador y llegó una segunda conquista de Sebastián Cancelliere, el try de Federico Gutiérrez y el doblete de Tomás Cubilla. A falta de 10 minutos para el final, con el partido ya definido, el los dirigidos por Ambrosio tuvo control del partido por primera vez y logró llegar al try por medio de Posadas. Luego, tras la amarilla a Federico Wegrzyn, el control colombiano se incrementó, y entiempo cumplido, Gonzalo García apoyó debajo de los palos para decretar el 71 a 28 final. ¡Disney+ llegó a Latinoamérica!

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo en un mismo lugar. Ya está disponible. Suscríbete AHORA. La próxima fecha tendrá lugar el día jueves 25 de marzo. Comenzará con el duelo entre Peñarol y Cafeteros Pro, a partir de las 13hs. Seguirá con el encuentro entre Cobras Brasil XV y Olimpia Lions, a las 16.30hs. Y cerrará la fecha Jaguares XV, cuando se enfrente a Selknam, desde las 20hs

Jaguares pisó fuerte en su primer partido en la Superliga Americana de rugby en Chile y logró un triunfo inobjetable ante Cafeteros Pro por 71 a 28. Tremenda voracidad ofensiva del equipo que marcó 11 tries.Joaquín Oviedo apoyó la primera conquista del encuentro, seguido de una ráfaga de Martín Vaca, Juan Martín González, Santiago Chocobares, Sebastián Cancelliere y Tomás Cubilla. Este último fue el único en el que el pateador, Martín Elías, no convirtió en los envíos a los palos. En el cierre, Navarro apoyó para los colombianos, que fue convertido por Nicolás Roger, pero llegó la rápida respuesta argentina a manos del capitán Felipe Ezcurra, y la posterior conversión de Elías, que decretó el 47 a 7 parcial.En el complemento Navarro apoyó su segundo try en el partido, otra vez convertido por Roger. Sin embargo, Jaguares XV tuvo nuevamente una rápida respuesta y llegó por octava vez el ingoal, en las manos de Juan Bautista Daireaux. A partir de allí, en control de los argentinos fue absoluto. Llegó una segunda conquista de Sebastián Cancelliere, el try de Federico Gutiérrez y el doblete de Tomás Cubilla. A falta de 10 minutos para el final, con el partido ya definido, el los dirigidos por Ambrosio tuvo control del partido por primera vez y logró llegar al try por medio de Posadas. Luego, tras la amarilla a Federico Wegrzyn, el control colombiano se incrementó, y entiempo cumplido, Gonzalo García apoyó debajo de los palos para decretar el 71 a 28 final.