Di María va por la segunda orejona Deportes 22 de marzo de 2021 Por Néstor Clivati

FOTO ARCHIVO NA FIDEO./ Angel Di María tiene otra gran chance en su destacada carrera futbolística.

(Especial para LA OPINION). - A lo largo de la historia de la Champions League, fueron muchos los argentinos que tocaron el cielo con las manos al levantar el trofeo más importante, a nivel de clubes, que tiene en el mundo del fútbol.

Se trata de una de las proezas qué como desafío mayúsculo, aspira todo futbolista, debido alto grado de competencia frente a la presencia de los equipos más poderosos.

En esta edición se produjo una curiosa coincidencia, qué desde el punto de vista de la calidad del juego y el marketing, será contraproducente; después 16 años, en el tramo final de su disputa, no estarán las dos máximas estrellas del futbol contemporáneo, ni Lionel Messi eliminado prematuramente con Barcelona ni Cristiano Ronaldo, que sigue sumando frustraciones con Juventus, se robarán todas las miradas, para entrar en la categoría de meros espectadores.

El sorteo de los cuartos de final de la UEFA Champions League dejó una buena sensación en los hinchas neutrales. Cuatro promesas de partidazos en duelos muy parejos brindarán seguramente un buen show para quienes quieran dedicar toda una tarde a ver fútbol europeo. Y, como siempre, habrá argentinos metidos en el medio de todo, intentando ir por la gloria y levantar la tan ansiada Orejona.

Son seis en total los nacidos en nuestro país que competirán en esta etapa decisiva del certamen. Repartidos en cuatro equipos, hay que destacar que cinco de ellos seguramente sean titulares o al menos muy tenidos en cuenta de cara a sus cruces correspondientes. El sexto, quizás un poco más relegado, tendrá de todas formas la chance de entrar si la situación lo amerita.

El equipo con más compatriotas en el plantel es el Paris Saint-Germain. Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi buscarán tomarse revancha ante el Bayern Múnich, en el duelo que seguramente ninguno quería tener. Al igual que el año pasado, los bávaros son el cuco de la competición y esta final anticipada podría ser un buen momento de superar lo sucedido en Lisboa en la última edición del certamen. Vale recordar que Angelito ya levantó la Orejona con el Real Madrid y es el único que puede repetir.

Luego, con uno solo argentino, llega el Porto, que se enfrentará con Chelsea en un choque de dos clubes campeones de Europa que brillaron bajo el mando de José Mourinho. En el elenco portugués está Agustín Marchesín, figura y titular indiscutido. El ex Lanús intentará seguir dando batacazos tras dejar en el camino a la Juventus de Cristiano Ronaldo y eliminar al equipo londinense (eliminó al Atlético de Simeone) de la competición. Del otro lado, en los Blues, estará el menos considerado de los compatriotas. Willy Caballero, hoy suplente y con muy pocos minutos en el equipo inglés, es el quinto hombre nacido en nuestro país que podría levantar la Orejona. Lo que es seguro es que habrá presencia argenta en semis, pase quien pase.

Finalmente, Sergio Agüero también intentará conquistar el Viejo Continente. En medio de rumores de salida y tras volver de una dura lesión, el Kun buscará junto a Pep Guardiola levantar el trofeo más importante de Europa, que tan esquivo le ha sido a los Citizens. Tendrá un durísimo cruce contra el Borussia Dortmund que, sin tener tanta chapa como otros candidatos, es uno de los equipos más duros y metedores de la competición. Será un choque de escuelas entre el Manchester City y los alemanes.

Este es el panorama previo a un desenlace más, con las curiosidades antes mencionadas sobre las estelares ausencias individuales, lo inherente a los clubes con excepción de Barcelona, el nuevo mapa de este deporte en Europa, esta mostrando una consolidación de aquellos que vienen imponiendo resultados, a fuerza de millonarios recursos, que resultan inéditos aún, en este noble torneo.

Sí lo mensuramos en términos de beneficios para la Selección Nacional, podríamos inferir que tanto Ángel Di María como Sergio Agüero, van a encontrar los alicientes necesarios no solo para competir en estas llaves de la Champions, sino que además, si el nivel de juego se corresponde con las expectativas, Lionel Scaloni seguramente ratificaría la confianza para el jugador de Rosario Central, algo relegado en las últimas convocatorias y recuperaría cierta ilusión de disponer del Kun Agüero, en una condición que justifique volver a sumarlo a un equipo que ya ingreso inexorablemente , en un recambio del que no hay retorno.

Justamente como parte de esa renovación, emerge con fuerza la figura de Leandro Paredes, uno de los jugadores preferidos del ciclo Scaloni y que, en el equipo francés, tiene un rol determinante; probablemente sea el mejor posicionado por sus antecedentes y actualidad a destacarse por sobre el resto de sus compatriotas, un pronóstico con el que coinciden casi todos los analistas del futbol europeo.

Es resto no esta cerca de un llamado desde Ezeiza para los próximos partidos de Eliminatorias y Copa América, a pesar que por ejemplo, Mauro Icardi ha participado de algunos campamentos de esta nueva etapa y que Caballero fue uno de los arqueros que formó parte del staff en el mundial de Rusia, en el cual Scaloni fue asistente Jorge Sampaoli.

No deberíamos omitir el foco sobre Agustín Marchesín, acaso el mejor arquero argentino del momento en el Viejo Continente por su influencia en el Porto, sin embargo en ese puesto, los albicelestes cuentan con dos colosos que no detienen su poderío en los arcos mas grandes del futbol argentino como Franco Armani y Esteban Andrada.

Se viene un gran escenario de evaluación, con repercusiones en los planes de este nuevo proyecto afista.