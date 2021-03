La segunda empieza el jueves Deportes 22 de marzo de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El próximo capítulo del Torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol se pondrá en marcha el próximo jueves 25, continuará el viernes y se completará el domingo 28.

El martes, en la reunión del CD que se desarrollará en el club Ben Hur, se confirmarán los horarios de cada uno de los encuentros.

Los partidos serán los siguientes: Jueves 25/03: Bochófilo Bochazo vs Florida de Clucellas. Viernes 26/03: Deportivo Ramona vs Deportivo Libertad. Domingo 28/03: Ben Hur vs Argentino Quilmes, Peñarol vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs 9 de Julio, Unión de Sunchales vs Brown de San Vicente, Deportivo Aldao vs Talleres de María Juana, Deportivo Tacural vs Atlético de Rafaela.