En el regreso del fútbol de Liga Rafaelina ganaron 9 de Julio, Quilmes, Talleres y el Deportivo Tacural Deportes 22 de marzo de 2021 Redacción Por En una estupenda jornada de domingo se disputaron los ocho encuentros de la Primera A. Todos los resultados, formaciones, goleadores y lo que se le viene a cada uno.

FOTO M. LIOTTA BUEN COMIENZO. / El León superó a Unión en el Germán Soltermam. FOTO PRENSA CAQ DEL LOCAL. / El Cervecero comenzó con el pie derecho el Apertura. Superó sin sobresaltos al Deportivo Aldao. FOTO M. LIOTTA DEL VISITANTE. / El Deportivo Tacural se hizo fuerte en Los Nogales y superó a Ferro.

A rodar mi amor!. Luego del parate de un año por la pandemia de coronavirus el Fútbol de Liga Rafaelina volvió a tener acción. En la jornada de ayer se puso en marcha el torneo Apertura de la Primera A con la disputa de la fecha 1, y todos sus partidos.

En nuestra ciudad, en barrio Italia, el equipo conducido por Hugo Togni, que se perfila como candidato a pelear bien arriba por el plantel que armó el ‘Cervecero’ no tuvo demasiados problemas para imponerse ante el Deportivo Aldao, fue 3-1 para Argentino Quilmes.

Pegando en los momentos justos, 9 de Julio se sacó de encima a un duro rival como Unión de Sunchales ganándole 2 a 0 en el estadio Germán Soltermam.

El debut para Ferrocarril del Estado no fue el mejor. En barrio Los Nogales cayó 2-1 ante el Deportivo Tacural. Lo mismo ocurrió con Peñarol, que en su visita a Talleres en María Juana, perdió con el mismo marcador.

Ben Hur visitó al Deportivo Libertad en Sunchales y se volvió con las manos vacías. Los ‘Tigres’ se impusieron por 2 a 0.

En el predio del Autódromo, Atlético y Sportivo Norte armaron un partidazo de ida y vuelta y terminaron repartiendo puntos. Fue 3 a 3 en el juego que cerró la primera fecha.

En los otros dos encuentros disputados en la tarde de ayer, también terminaron igualados. En San Vicente, Bochazo y Ramona 1 a 1; mientras que en Clucellas, Florida y Brown fue 2 a 2.

A continuación, las síntesis y lo ocurrido en cada uno de los cotejos:



9 de Julio 2 vs Unión (S) 0



Estadio: Germán Soltermam (barrio 9 de Julio)

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Asistentes: Fern. Rodríguez y J. Raballe.

Reserva: 2-2



9 DE JULIO: Marcos Cordero; Maximiliano Martínez, Facundo Rodríguez, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Mauro Cardozo (Maximiliano Aguilar), Nicolás Guzmán (Elías Frías), Wilson Ruíz Díaz y Nahuel Vera (Gonzalo Corosito); Agustín Tosetto (Martín Sterren) y Agustín Burdese. Suplentes: Luciano Trejo, Matías Vallejos y Augusto Badasarre. DT: Pablo Bonaveri.



UNIÓN DE SUNCHALES: Lautaro Romero; Ronaldo Welchen (Bautista Lorenzale), Jonathan Paiz, Kevin Allassia y Franco Semino; Thiago Allassia, Facundo Manassero (Lucas Cristaldo), Alexander Fernández (Santino Gaido) y Gonzalo Schofeld; Kevin Muñoz y Adrián Rodríguez. Suplentes: Valentín Sosa, Alejandro Siren, Héctor Villarruel y Tiago Billan. DT: Adrián Tosetto.



Goles: 13m PT Agustín Burdesse (9) y 43m ST Ruiz Díaz, de penal (9).



Ferrocarril del Estado 1 vs Deportivo Tacural 2



Cancha: Ferrocarril del Estado (barrio Los Nogale)

Árbitro: Claudio González.

Asistentes: Fab. Rodríguez y C. Cazzaniga.

Reserva: 1-0



FERROCARRIL DEL ESTADO: Emanuel Viotti; Jonatan Miranda, Juan Pablo Schanme (Matías Gerez), Martín Albertengo y Mariano Andrada (Franco Villalba); Marcos Valsagna, Matías Clemenz, Pablo Pavetti (Facundo Espíndola), Rubén Rojas; Federico Malano y Lucas Guzmán. Suplentes: Alexis Wasinger, Santiago Aragoni, Eduardo Murua, Cristian Loterberger DT: Oscar Born.



DEPORTIVO TACURAL: Emanuel Celiz; Nicolás Saavedra, Gabriel Piccione, José Ibarra, Javier Olmos; Marcos Benavídez, Eduardo Gutiérrez, Andrés Mandrile, Nicolás Antenori; Norberto Ibáñez (Manuel Rodríguez) y Matías Tejeda (Héctor Flamenco). Suplentes: Iván Alovatti, Joaquín Juárez, Marcelo Herrera, Jonatan Tevez. DT: César Eijo.



Goles: 12m PT Matías Tejeda (DT); 22m PT Federico Malano (F); 39m PT Norberto Ibañez (DT).



Talleres (MJ) 2 vs Peñarol 1



Cancha: Atlético de María Juana (local Talleres)

Árbitro: Ariel Gorlino.

Asistentes: D. Gutiérrez y L. Singer

Reserva: 0-1



TALLERES DE MARÍA JUANA: Federico Schmidhalter; Daniel Muller, Marcos Godoy, Alfredo Meroi y Maximiliano Guarino (Yasir Zanatta); Gabriel Pérez Giletta, José Wasinger, Cristian Senturio y Lucas Bonelli (Alejandro Flores); Mauricio Riffle (Julián Medici) y Lucas Flores. Suplentes: Damián Ocaña, Patricio Daría, Mauricio Godoy. DT: Domingo Magaz.



PEÑAROL: Joaquín Pinzano; Enzo Chantiri, Ezequiel Kinderknecht, Ignacio Valler (Pablo Duarte) y Nazareno Galarza (Santiago Leigener); Cristian Acuña (Ignacio Sanmartino), Martín Schmidt, Nicolás Peralta y Facundo Vargas; Ignacio Bahl (Agustín Juárez) y Claudio Albarracín. Suplentes: Fernando Mambretti, Roberto García y Nicolás Gómez. DT: Juan Verón.



Goles: 41m PT Lucas Bonelli (T); 52m ST Ignacio Sanmartino (P), 53m ST Alejandro Flores (T).

Expulsados: 45m ST Alejandro Juárez (P).



Argentino Quilmes 3 vs Deportivo Aldao 1



Estadio: Agustín Giuliani (barrio Italia).

Árbitro: Guillermo Vacarone.

Asistentes: A. Isasa y G. Moreno.

Reserva: 5-2



ARGENTINO QUILMES: Emanuel Pagliero; Kevin Acuña, Jonatan Vasquez, Sebastián Muriel y Darío Bracaccini (Franco Forni); Ignacio Forni, Nicolás Pautasso, Nicolás Vitarelli Góngora, Ignacio Ynfante (Lautaro Ocampo); Manuel Bustos (Adrián Córdoba) y Juan J. Weissen. Suplentes: Matías Grosso, Exequiel Cortez, Matías Díaz y Andy Fabre. DT: Hugo Togni.



DEPORTIVO ALDAO: Mauricio Valler; Leandro Díaz (Bruno Martínez), Gonzalo Charra, Mauricio Ocaño y Axel Portianka; Víctor Cejas (Guillermo Ponte), Ezequiel Saavedra, Osvaldo Mayer y Misael Juárez (Ulises Bonafede); Lorenzo Peirone (Tomás Singer) y Mariano Cavallero. Suplentes: Luciano Bonafede, Luciano Pairone. DT: Carlos Scándalo.



Goles: 11m PT Juan Weissen (AQ), 18m ST Matías Caballero (DA); 30m ST Nicolás Vitarelli Góngora (AQ); 45m ST Juan Weissen, de penal (AQ).

Expulsados: 15m ST Vasquez (AQ).



Atlético de Rafaela 3 vs Sportivo Norte 3



Cancha: Predio del Autódromo.

Árbitro: Darío Suárez.

Asistentes: G. Vigistain y J. Schwant.

Reserva: 7-0



ATLÉTICO DE RAFAELA: Agustín Grinovero; Alexandro Ponce, Lucas Samaniego, Agustín Bravo (Ignacio Schaab) y Juan Flores; Gonzalo Díaz, Gonzalo Alassia (Juan Rossi), Joaquín Quinteros (Marcos Hermann) y Atilio Lazzaroni (Julián Mavilla); Gino Albertengo y Darío Rostagno (Agustín Alfaro). Suplentes: Angel Vicedo Ricco, Marcos Eñiguez. DT: Franco Mendoza.



SPORTIVO NORTE: Leonardo Ludueña; Fabio González, Ezequiel Genemmi, Damián Maciel y Mateo Maldonado; Hernán Jara (Ismael Ulman), Gabriel Leguizamón, Yoel Holhman y Oscar Maldonado; Cristian Arias (Federico Romero) y Maximiliano Ibarra (Agustín Soria). Suplentes: Agustín Stepffer, Juan Espíndola y Rodrigo Olivera. DT: Marcelo Varela.



Goles: 30m PT Oscar Maldonado, de penal (SN), 44m PT Darío Rostagno (AR); 21m ST Gino Albertengo (AR); 30m ST Agustín Soria (SN); 33m ST Agustín Soria (SN); 42m ST Juan Flores (AR).

Expulsado: 18m ST Ezequiel Gnemmi (SN)



Deportivo Libertad 2 vs Ben Hur 0



Cancha: Plácido Tita (Sunchales).

Árbitro: Ángelo Trucco.

Asistentes: M. Retamoso y L. Codo.

Reserva: 1-0



DEPORTIVO LIBERTAD: Julián Maina; Nahuel Bravo (Martín Albarracín), Flavio Díaz, David Lencina y Martín Correa; Braian Visetti, Alexis Mansilla, Luis Rivero y Agustin Costamagna; Jaier Triverio (Axel Grarenvarter) y Enzo Fernández. Suplentes: Luciano Alderete, Gabriel Ronco, Alfio Lehmann y Joel Espíndola. DT: Juan Garello.



BEN HUR: Matías Astrada; José Alberto (Matías Ferreyra), Tomás Asteggiano, Fabián Quiroga y Ramiro Contrera; Luciano Sosa (Ezequiel Lescano), Leandro Sola, Germán Mayenfisch (Agustín Bianciotto) e Iván Montenegro (Joaquín Taborda); Sebastián Jiménez y Pablo Palomeque (Andrés Grosso). Suplentes: Matías Quinteros, Manuel Acosta. DT: Maximiliano Barbero.



Goles: 7m PT Luis Rivero (L) y 3m ST Enzo Fernández (L).

Expulsado: 33m ST Tomás Bianccoti (BH).



Bochazo 1 vs Dep. Ramona 1



Cancha: Bochófilo Bochazo (San Vicente).

Árbitro: Gonzalo Hidalgo.

Asistentes: G. García y H. Rodríguez.

Reserva: 2-3



BOCHÓFILO BOCHAZO: Fernando Girardini; Carlos Ceballos, Jorge Fink, Jorge Domínguez y Andrés Córdoba; Jonatan Peralta (Lautaro Lencina), Gabriel Urquiza, Fernando Ceballos (Javier Lescano) y Ismael Vélez; Mauricio Citroni y Sebastián Tosetto (Horacio Armelino). Suplentes: Santiago Pariani, Marcos Soria, Jonatan Ocampo y Eduardo Amicucci. DT: Daniel Fardeletti.



DEPORTIVO RAMONA: Ignacio Goyén; Gianluca Serrani, Leandro Merlino, Nahuel Masuero (Silvio Tosco) y Gabriel Gramaglia; Matías Depetris (Diego Paruccia), Nahuel Velázquez, Nicolás Salusso Giampieri (Misael Grimaldi) y Martín Domínguez (Matías Gugliemone); Franco Jominy y Rolando Domingorena. Suplentes: Gaspar Anthonioz y César Soliz. DT: Gabriel Bessone.



Goles: 35m PT Jonatán Peralta (B) y 45m ST Franco Jominy (DR).

Expulsado: 44m PT Ismael Velez (B).



Florida 2 vs Brown (SV) 2



Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Sergio Romero.

Asistentes: N. Luque y J. Roldán.

Reserva: 2-1



FLORIDA DE CLUCELLAS: Jorge Galizzi; Bruno Bocca, Nicolás Franco, Cristian Oliva (Giuliano Cerbetto) y Santiago Arnaudo; Alberto Luque (Pablo Paire), Rodrigo Forchino (Pablo Andretich), Fernando Marchisone (Hernán Dobler) y Maximiliano Pezzi; Damián González (Agustín Ferreyra) y Maximiliano Gilli. Suplentes: Matías Peludero y Kevin Walker. DT: Diego Priolo.



BROWN DE SAN VICENTE: Mario Aroca; Héctor Sánchez, Damián Arnold, Dángelo Restelli y Emanuel Milanesio; Franco Sosa, Pablo Tantera, Facundo Hang y Esteban Córdoba (Lautaro Díaz); Enzo Bertero y José Núñez. Suplentes: Román Jaime, Valentín Becaría, Agustín Lencina, Guillermo Ensabella, César Berazategui y Joaquin Jaime. DT: Alejandro Zurbriggen.



Goles: 31m PT José Nuñez (B); 14m ST Maximiliano Gilli, de penal (F); 31m ST Facundo Hang, de penal (B); 34m ST Bruno Bocca (F).

Expulsado: 46m ST Facundo Hang (B).