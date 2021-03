Talleres superó a Boca y Colón igualó con Central Deportes 22 de marzo de 2021 Redacción Por COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

FOTO NA FESTEJO. / La T sorprendió al Xeneize en la Bombonera.

Talleres de Córdoba derrotó agónicamente a Boca por 2 a 1 en un entretenido encuentro que jugaron anoche en la Bombonera en el marco de la sexta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

El elenco cordobés se puso en ventaja a los 12 minutos del primer tiempo por medio de un gol de Carlos Auzqui, tras una mala salida del arquero Esteban Andrada.

En tanto, a los 36 minutos de la segunda etapa, Boca logró el empate gracias a un gol en contra de Michael Santos, en contra de su valla, pero cuando se jugaba el tercer minuto de descuento Diego Valoyes le dio el triunfo a Talleres.



Boca 1 - Talleres 2



Estadio: Alberto J. Armando (Boca).

Árbitro: Fernando Rapallini.



Boca: Esteban Andrada; Nicolás Capaldo, Carlos Izquierdoz (57m Rojo), Lisandro López, Frank Fabra; Agustín Almendra (46m Soldano), Jorman Campuzano (46m Buffarini), Cristian Medina, Gonzalo Maroni (57m Zárate); Sebastián Villa y Carlos Tévez. DT: Miguel Ángel Russo.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Nahuel Tenaglia, Piero Hincapié, Enzo Díaz (35m Ángelo Martino); Juan Ignacio Méndez (78m Mac Allister), Federico Navarro, Franco Fragapane (78m Soñora), Carlos Auzqui (77m Parede); Diego Valoyes y Mateo Retegui (63m Santos). DT: Alexander Medina.



Gol en el primer tiempo: 12m, Carlos Auzqui (T).

Goles en el segundo tiempo: 36m, Michael Santos (e/c) (BJ) y 48m, Diego Valoyes (T).



COLÓN IGUALÓ CON EL CANALLA

Colón ya no tiene el puntaje ideal pero aún conserva el invicto luego de igualar 0 a 0 con Rosario Central, al cabo de un discreto encuentro disputado ayer en el estadio "Brigadier General Estanislao López", en el marco de la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. El sorprendente conjunto "sabalero" tuvo un escaso vuelo futbolístico y, si bien durante la mayor parte del desarrollo del partido, hubo pocas llegadas a los arcos, siempre dio la sensación de que el "Canalla" estaba mejor escalonado que su rival.



OTROS RESULTADOS: Sarmiento 3 (4m y 51m Torres, 56m Quiroga) - Defensa y Justicia 1 (78m Bou, de penal), San Lorenzo 1 (92m Di Santo) - Aldosivi 2 (47m Grahl y 96m Contreras). JUEGAN HOY: 19hs Arsenal vs Platense, 21.15hs Racing vs Argentinos.