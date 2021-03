Romero, optimista con el nivel que mostró el equipo ante Villa Dálmine Deportes 22 de marzo de 2021 Redacción Por Los jugadores de la Crema valoraron la propuesta a pesar del discreto 0 a 0 en lo que fue el debut como local en la temporada. Se mejoró en relación a lo realizado en San Juan, y eso cobra un valor especial…

FOTO J. BARRERA EMILIANO ROMERO. / El capitán de la Crema dejó sus sensaciones tras el empate sin goles ante Dálmine, en el debut en la temporada como local.

Atlético de Rafaela y Villa Dálmine no salieron del cero y estuvieron lejos de desarrollar un encuentro entretenido. Fue apenas discreto. En lo referido a méritos, quizás la “Crema” haya hecho un poco más que el “Viola”, que vino al Monumental en la segunda fecha de la zona B de la Primera Nacional a llevarse un punto, y lo logró.

En los primeros 45 el local intentó adueñarse del balón y generar juego pero le costó, perdió la ‘batalla del medio’ y si bien no sufrió sobresaltos, apenas aproximaciones del equipo de De la Riva, el rival fue algo más. En el complemento, los ingresos de Esquivel y Funes, principalmente, le dieron la ‘frescura’ que necesita, hubo algo de juego asociado y tuvo la profundidad necesaria como para llevar peligro al arco rival.

“El equipo estaba armado para tener la pelota, que fue lo que nos faltó en San Juan, y acá en nuestra cancha se podía hacer, en espacios chicos, había jugadores de muy buen pie, esa era la función, creo que salió bien, nos hubiese gustado quedarnos con los tres puntos que eran necesarios después de haber perdido en San Juan”, analizó Emiliano Romero en radio ADN. Luego indicó: “Hay que quedarse tranquilos que las cosas las estamos haciendo bien y ahora tendremos que ir a buscar los tres puntos que perdimos en casa afuera”.

Sobre su posición, la de cinco solo, el uruguayo señaló: “Tenemos que acostumbrarnos a todo, el jugador de fútbol cuando juega así de 5 solo se tiene que acostumbrar a hacer movimientos más cortos, a tener al equipo más corto, más juntitos a los volantes externos, es mi función, la tengo que hacer y me sentí muy bien, cómodo. La cancha ayuda, es angosta, creo que en otra cancha los recorridos son más largos y los movimientos también, cuesta un poco más, traté de hacer todo lo mejor posible y dársela claramente a los que más técnica tienen”. Y en relación a su desempeño, el capitán albiceleste analizó: “Me dejaron más libre, más que nada en el PT, tratamos de jugar por abajo, ellos buscaban el pelotazo, por momentos salió por momentos no y entramos en el juego de ellos pero tenemos que estar tranquilos que se sumó, salimos del cero y tenemos que ir afuera en busca de los tres puntos”.

Y por último, Romero remarcó: “Soy casi siempre el equilibrio del equipo, el otro día (en San Juan) no se notó porque éramos dos de recuperación (con Soloa) y nos costó un poco el tema de la salida y la recuperación, ahora salió bien, esperemos que el próximo partido salga mejor para poder quedarnos con los tres puntos”.